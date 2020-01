Tasker er normalt ikke en mangelvare i de fleste kvinders garderobe; Der skal være til fest, til shopping, til rejse og alt det imellem. Vi lister de fem vigtigste typer af tasker her.

Nogle tasker er smarte i denne sæson og andre kan holde hele livet. Hvis du går efter disse fem kategorier, så har du gjort dig selv og din pengepung en kæmpe tjeneste ved at gå efter tasker, som holder mange sæsoner frem.

1. Skulder/cross-body taske: Super praktisk, så du har hænderne fri. Ofte kan hanken tages af, og på den måde bruges som håndtaske eller clutch og så har du pludseligt en tre-i-en taske.

2. Shopperen: Når du skal have lidt ekstra med fx på arbejde, studie eller på en kort weekendtur. Den kan også erstatte den kiksede indkøbspose, når du skal handle.

3. Statement tasken: En taske der skiller sig ud og som viser lige netop din stil. Der er selv sagt ikke nogen formel for denne taske udover, at den gerne må spragle mere end dit andet udvalg.

4. Bæltetasken: Engang var det midaldrende mænd på charterferie, der rockede denne type taske, men heldigvis har det ændret sig - og de store modehuse som Chanel og Burberry har lavet deres versioner af tasken. Den er især praktisk på festivaler eller ferie, men kan bestemt også peppe et outfit op.

5. Rygsækken: Hvis du havde din skolegang i slut 90’erne og starten af 00’erne, så ved du, at Eastpak styrede rygsæk-genren, men nu fås rygsækken i et væld af udgaver, størrelser og mærker. Den behøver ikke fylde det store, men kan selv i en mindre udgave være praktisk på længere ture.

Udvalget på webshops og hos de store modehuse er stort, og det viser at praktisk langt fra behøver at gøre ondt at kigge på. Vi har samlet ti tasker til under 500 kr, så du kan udvide din garderobe uden at slå hul på din pengepung, og samtidig finde en taske, der kan følge dig i lang tid.

