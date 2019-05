Har du et lykketal? Fænomenet “heldige tal” findes i kulturer overalt i verden. Men der er stor forskel på, hvad der siges at bringe held hvor.

Den chilenske fodboldspiller Iván Zamorano kom i vanskeligheder, da han i 1998, mens han spillede for den italienske klub Inter, blev tvunget til at aflevere sin trøje med lykkenummeret 9 på til sin unge, talentfulde holdkammerat Ronaldo. Hans løsning på tal-problemet var imidlertid så original, at han stadig bliver husket for det i dag: Han takkede ja til trøje nr. 18 og tilføjede et lille plus mellem de to tal. På den måde var tallet 9 stadig med ham.

Zamorano er ikke den eneste, som igennem tiden har udset sig tallet 9, som særligt lykkebringende. Tal som 3, 7 og 9 bliver i mange kulturer og langt tilbage i historien anset for at være særligt magiske.

Der er dog også mange tal, vi ikke er enige om værdien af på verdensplan: I vesten forbinder vi en firkløver med held, mens tallet 4 i kinesisk kultur bliver set som et ulykkestal, fordi det lyder næsten ligesom ordet for “død”. Herhjemme undgår vi til gengæld helst tallet 13, med mindre det er en del af den folkelige trylleremse “7, 9, 13”, som vi messer, mens vi banker under bordet, når vi er kommet til at sige noget overmodigt.

Ikke udbredt at tro på heldige tal i Danmark

I Danmark er det ikke udbredt at tro på heldige tal. Ifølge undersøgelsen “Hvad tror danskerne på?” fra Aarhus Universitet i 2018, hvor mere end 2200 danskere har svaret på spørgsmål om deres tro, overtro og overbevisninger, svarede kun 5,2 %, at ja til spørgsmålet: “Tror du på, at ens held kan påvirkes, for eksempel af bestemte tal, af bestemte genstande, eller af bestemte hændelser, eller lignende?”

Man kan tilsyneladende heller ikke bruge traditionelle lykketal som 3, 7 og 9 til at vinde millioner i Eurojackpot. De tre tal, der er blevet trukket flest gange siden 2015, er henholdsvis nr. 46, nr. 16 og nr. 40 – så måske var er alligevel noget over tallet 4? Det tal, der har været trukket færrest gange er, måske overraskende for de overtroiske, nummer 37.

Hvad er dit lykketal?

Med tiden og individualiseringen er det blevet mere populært at tale om personlige heldige tal: At vi alle har vores eget lykketal baseret på for eksempel betydningsfulde datoer, talværdier for bogstaverne i ens navn – og så videre. Der findes mange bud på, hvordan man finder frem til sit personlige lykketal: En udbredt version er, at lægge tallene for ens fødselsdato sammen, indtil der kun står ét tal tilbage. Hvis man er født 12. marts 1974 bliver regnestykket således 1+2+3+1+9+7+4= 27 og så 2+7 = 9. Altså lykketallet 9.

Helt sikkert er det, at der statistisk er lige stor sandsynlighed for, at nr. 1 bliver udtrukket som vindertal i Eurojackpot på fredag som nr. 5, nr. 24 eller et hvilket som helst andet tal. Men hvilket tal ville du sætte din lid til?