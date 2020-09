For mange har hverdagen længe været anderledes siden corona fik ram på landet. Men en gruppe er udsat på mere end én måde.

Hele Danmark blev ramt, da regeringen 11. marts lukkede landet ned. Mange måtte arbejde hjemmefra, børnene skulle i skole hjemme fra stuen og restauranter måtte kun sende takeaway over disken.

Selvom de høje smittetal og flere restriktioner nu er på vej tilbage, så er det for manges vedkommende en mere eller mindre normal hverdag sammenlignet med den totale nedlukning af landet i foråret. Men for én særlig gruppe, så er det stadigvæk risikofyldt at bevæge sig uden for: De ældre.

De ældre er nemlig udsat under coronapandemien på mere end én måde. De er i risikogruppen for at blive alvorligt syge af corona, og de har samtidig i en lang periode måttet undvære besøg på plejehjemmene eller kun få besøg i meget begrænset omfang. De ældre, der bor i eget hjem, har nok også i endnu højere grad end yngre danskere taget deres forholdsregler, når de har skulle have besøg af familien.

Mange børnefamilier har sikkert også kunne genkende at bedsteforældrene har hjulpet lidt ekstra til, når hjemmearbejde og lukkede institutioner har presset mange familier med mindre børn til det yderste.

Har du fået hjælp af dine forældre under corona-krisen?

Det er og har altså ikke været helt nemt at være bedsteforældre i denne coronatid, og netop derfor fortjener de en ekstra lille kærlig hilsen.

