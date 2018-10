Julens fester står for døren – og hvorfor ikke gå efter prisen for julefrokostens mest stilfulde mand i år? Vi finder det perfekte festlook til dig i denne guide - er du klar?

Julens kan bare noget særligt – også når det gælder fester og festlige outfits. Det er ligesom bare tilladt at give den gas med god stil, detaljer og accesories, og det forventes mere eller mindre, at man står knivskarpt, når man møder op til julefrokost, juleaften, nytårsaften eller noget helt tredje. Er du en af dem, der går efter at være den mest stilfulde mand til årets julefester, så læs med her, hvor du finder masser af inspiration til det perfekte julefrokost-outfit.

Sort er fint

En ting er sikkert, når du starter jagten efter det perfekte fest outfit. Et klassisk sort suit går du aldrig galt i byen med. Faktisk bliver det ikke mere festligt, da det sorte suit er forbeholdt særlige lejligheder. Mix det med din favorit skjorte, et lækkert slips og klassiske lædersko. Eller dyrk individualiteten og snup et par ruskindsstøvler eller Converse. Det gælder om at skille sig ud - men på den fede måde.

Dress op eller ned med skjorten

Den hvide skjorte er en klassiker og holder altid. Både til jakkesættet og til chinos eller denim jeans. Men den kan også sagtens skiftes ud, hvis du vil give dit look lidt kant. Find en lækker denimskjorte frem, et rødt slips og et par sneakers, og du står helt skarp, og føler dig klar til at lave ’Ormen’, mens ”Last Christmas” drøner ud af højtaleren. Denimskjorten nedtoner looket, så du fremstår mere casual cool, alternativt vil en gråmeleret skjorte gøredet samme for dig.

De små detaljer tæller

Det er detaljerne, der tæller, så glem dem ikke, når du står foran spejlet og gør dig klar, mens du nynner med på ”Jul Det’ cool”. Et slips giver masser af kant, og ellers kan butterflyen også skabe en ægte feststemning! Vi er vilde med de fine sløjfer, når der står fest i kalenderen. Gå efter en i mørkerød, grøn, ternet eller stribet, så du skiller dig ud. Og husk så også, at få de rigtige sko på, så du rammer det rigtige look.

Når dit festlook er på plads, så glem ikke det, der giver dig den bedste stil – uanset dit valg af tøj. Find din indre gentleman frem. Træk stolen ud for din sidedame, sørg for, at hendes glas er fyldt, og spørg interesseret ind til hende. Gode manerer holder og giver dig (sammen med dit lækre festlook) for evigt prisen som aftenens mest stilfulde herre – go for it!

Vil du have mere inspiration, så du kan møde velklædt op til julefrokosterne? Så besøg Magasins blog Ajour og se mange flere styles og outfits.

Link ajour: https://www.magasin.dk/m/6rMZ

Link Skjorter: https://www.magasin.dk/m/RDzR

Link jakkesæt: https://www.magasin.dk/m/7iqM