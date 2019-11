Hvad skal du have på til julefrokosten? Hvad er årets juletrend inden for borddækning, og hvad tager du med til værten eller værtinden, når du er inviteret til julehygge? Skal julens mange fester blive en succes, så tag en tur forbi Magasin og få masser inspiration og gratis rådgivning i alt fra juleoutfit til gaveindkøb.

Du kender det sikkert godt. Firmaets julefrokost er lige om hjørnet, og du vil gerne se lækker ud, når der skal festes igennem med kollegerne. Men hvad skal du tage på? Indholdet i dit garderobeskab er ikke til megen inspiration, og du kan allerede mærke, at tøjkrisen kradser.

Tøjkriser er drænende for humøret, men også for pengepungen, fordi de tit ender i lidt for impulsiv shopping og dumme fejlkøb. Hvis du vil gå stilsikkert gennem julens fester, så overvej en konsultation hos en personlig shopper.

I Magasin koster det ikke noget, og du kan få hjælp til at finde lige præcis det outfit, som passer til din kropsform, personlighed og budget. Og nej, Magasins personlige shoppere er ikke kun for kvinder. Mænd kan også få tip til årets cooleste julefrokost-look og gode råd til at opgradere garderoben.

Lingeri til kæresten

»De er cirka så store,« siger du og forsøger med hænderne at vise volumen af din kones bryster. Du har måske stået der før. I lingeri-butikken, lidt rød i hovedet, lidt for tæt på juleaften og har skulle finde en pikant undertøjsgave til din udkårne.

Lingeri er både en smuk og romantisk julegave, men det kan være lidt en udfordring at finde det rigtige. Her kan det også være en rigtig god idé at booke en af Magasins personlige shoppere. De kan rådgive i dig i diverse gavekøb, hvad end der skal ligge en parfume eller et lækkert blondesæt under juletræet.

Julebordet

Ingen jul uden julepynt og et smukt dækket julebord. I Magasin kan du vælge mellem en masse fine julestel, der kan sprede glæde og julestemning i hjemmet år efter år. Du kan gå efter den klassiske borddækning i julens farver med masser af grønt, rødt og guld.

Servér for eksempel rødkålen og de brunede kartofler i smukke fade og skåle fra Bjørn Wiinblads julestel med håndapplikerede julemønstre. Bjørn Wiinblads eventyrlige univers har fået en renæssance i disse år og er igen blevet supertrendy.

Du kan også vælge en mere minimalistisk stil med Rosendahls GC Moment-stel med små, fine stjerner. Tilføj guldbestik og Georg Jensens dug i Wintergray og Manhattan-lysestager i stål, og du har et smukt, enkelt og stilfuldt julebord.

Et lækkert mixer-sæt og smukke cocktailglas kan gøre julehyggen ekstra festlig. Enten til at lave en god velkomstdrink eller til at forsætte festen efter julemiddagen.

Gaven til værten

Er du inviteret til julefest, så kom veloplagt og gør alt, hvad du kan for, at det bliver en festlig aften. Det er også god stil at medbringe en gave til værten eller værtinden. Der kan være meget arbejde i at invitere gæster, så en lille gave kan være en fin måde at vise sin taknemmelighed som gæst.

I Magasin er der masser af lækre gaver for enhver smag. Medbring for eksempel en fin gavepose med lækre delikatesser fra Nicolas Vahé. Du kan vælge mellem alt fra gourmetkaffe til tapas og delikat syltetøj. Kvalitetskonfekt bringer også altid lykke. For eksempel en fin æske med Magasins trøffeltoppe og marcipanhjerte. Eller hvad en velduftende te med grøn ingefær og lemon? Den kan både bringe varme i kroppen på en kold vinterdag og være en forfriskende kontrast til den fede julemad.