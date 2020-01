Bikinier og badedragter har set ud på mange måder gennem tiden; Fra det der kan betegnes som heldragter til næsten ingenting. Vi giver dig et overblik over badetøjets historie, og viser dig fem klassike badedragter, som aldrig går af mode.

Selvom sommeren virker langt væk, så venter en vinterferie lige om hjørnet. Måske er du en af de heldige, der tager til sol og strand, måske venter svømmehallen eller spabadet. Men beklædningen, når man skulle en tur i vandet, har langt fra altid set ud som den gør nu; fra heldragter og knælange underdele til nærmest ingenting. Variationen i badetøj er i dag stor og både bikinier og badedragter fås i mange former og farver.

Vi tager dig med på en lille tidsrejse gennem badetøjets historie

1800-tallet: Heldragten

Billede: victoriana.com

Badetøjet ser dagens lys. Der dog langt fra fokus på at blive solbrun, da det på dette tidspunkt stadigvæk anses som højstatus at være porcelænshvid i huden. Derfor er badetøjet også meget dækkende og består af en dragt, der dækker hele overkroppen og fortsætter ned til knæene.

1900-tallet: Ærmeløs

Billede: victoriana.com

Det bliver lidt vildere og forargelsen er stor, da de første kvinder bevæger sig ud i vandet i badedragter uden ærmer. Store modedesignere som Coco Chanel begynder i 1920’erne at designe badedragter i farverige mønstre og uden ben og arme.

Efter 2. Verdenskrig: Bikinien

Da de første er kommet sig over chokket med den ærmeløse badedragt finder moden på nye måder at provokere. Franskmanden Louis Reard designer i 1946 en to-delt badedragt. Han kalder den bikini efter en lille sydhavsø i stillehavet, der hedder Bikini-Atoll.

I mange katolske lande bliver bikinien bandlyst og i USA er den faktisk ulovlig helt op til 1965.

Den franske skuespiller, Brigitte Bardot, i 1952. Billede: Wikiwand.com

1950’erne: Udødeliggjort

Det er ikke kun i vores tid at “influencere” har betydning for, hvad vi køber. Den franske skuespiller og sexsymbol Brigitte Bardot optræder i filmen “Manina, the Girl in the Bikini” fra 1952 og med ét blev bikinien en fast del af badetøjs-inventaret.

1970’erne: Lycra



Badetøj er for det meste lavet af Lycra, et materiale der blev opfundet i dette årti. I disse frigjorte tider blev bikinien meget lille og overdelen blev til små trekanter, imens underdelen blev skåret lavt.

Nyere tid

Badetøjet følger i høj grad moden og tidens tendenser. I firserne får badedragten og bikinitrusserne et meget højt snit og pastel- og neonfarver er de dominerende.

I dag er der ikke grænser for, hvordan badetøjet kan se ud. De højtaljede bikinitrusser fra 60’erne er tilbage, ligesom den trekantede udgave fra 70’erne også er at finde på hylderne.

Vi har udvalgt fem badedragter, der i deres klassiske udtryk kan bruges igen og igen.