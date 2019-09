Et rygestop er nemmere, hvis du ikke er alene om det. Det er budskabet i kampagnen Stoptober, der vil gøre oktober til måneden, hvor rygere kvitter smøgerne – og udfordrer en ven til at gøre det samme.

Vil du gerne stoppe med at ryge, kan kampagnen Stoptober måske være det, der skal til, for at du endeligt får lagt smøgerne på hylden. Den succesfulde britiske antirygnings-kampagne er nemlig på vej til Danmark.

Kampagnen har siden 2012 opfordret britiske rygere til at kvitte cigaretterne i oktober måned. Og det har ifølge NHS, Englands nationale sundhedssystem, været en succes. Over de seneste syv år har over en million englændere kastet sig ud i et rygestop under Stoptober.

Det er nikotinfirmaet Nicotinell, som har sat sig for at udbrede det populære Stoptober-fænomen i Danmark. Og der er meget tyder på, at vi har brug for kampagnen i Danmark. Næsten en femtedel af alle danskere ryger nemlig stadig, og for første gang i 20 år er antallet af danskere, der ryger, steget markant.

I 2016 røg 21 % af befolkningen dagligt eller lejlighedsvist. Dette tal var i 2018 steget til 23 %. Faktisk ryger danskerne samlet set over fem milliarder cigaretter hvert år. Det viser undersøgelsen »Danskernes rygevaner«, der en gang om året bliver lavet for Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og Lungeforeningen.

Fællesskab motiverer

Spørger man rygestopcoach og mentaltræner Peter Scheining fra Scheining Institute, er der gode chancer for, at Stoptober også bliver en succes i Danmark.

»Vi er jo flokvæsner fra naturens side og kan godt lidt at gøre noget i fællesskab og føle, at vi er en del af noget større. Det er motiverende at gøre noget i flok, og det kan øge chancen for, at vi faktisk dropper cigaretterne,« siger han.

Mange af de klienter, som kommer til rygestop-sessioner i Scheining Institute, føler skam over at ryge og over at have svært ved at stoppe. Og mange savner støtte til at droppe cigaretterne.

»De har det rigtig godt med at komme i klinikken og tale om det, de oplever. Efterhånden er det blevet helt udskældt at være ryger. Man bliver jo ikke bare vist væk fra døren længere, men helt væk fra matriklen, hvis man skal ryge. Det gør, at mange føler sig forkerte og skammer sig over at være rygere. At stoppe med at ryge er en stor ting, og det er vigtigt ikke at føle sig alene med det,« siger Peter Scheining.

Her kan Stoptober også være en hjælpende hånd. Som en del af kampagnen skal man udfordre en ven til at stoppe med at ryge – også hvis man ikke selv ryger. Undersøgelser viser nemlig, at du har langt større chance for at lykkes med dit rygestop, hvis du gør det sammen med andre.

Det giver nemlig støtte i svære perioder, hvor trangen til cigaretter bare presser sig på. Samtidig kan det virke motiverende, at du har afgivet et rygestop-løfte til en anden, og at du »bliver holdt øje med«.

»Undersøgelser viser, at når vi har vi lavet en aftale med en anden, så har vi en ekstra tilskyndelse og føler et større ansvar. For rigtig mange vil det være så vigtigt ikke at skuffe den anden person, og det kan i sig selv have en stærkt motiverende effekt,« siger Peter Scheining.

Indre motivation

En kampagne som Stoptober og hjælp fra venner kan øge chancerne for, at ens rygestop bliver permanent. Ifølge Peter Scheining er det dog altid den indre motivation, der er vigtigst, når man skal stoppe med at ryge.

»Man skal ville det 100 %«, siger han og understreger, at det er afgørende, at man kvitter cigaretterne af de rette grunde:

»Man kan ikke stoppe, fordi ens kone siger, at man skal stoppe. Motivationen skal komme indefra, hvis man skabe vil skabe et varigt rygestop. Piskemetoden virker ikke optimalt. Det er også derfor, at det ikke er gået bedre efter, der er blevet sat skræmmebilleder på cigaretpakkerne, og efter rygeforbuddet er blevet skærpet.«