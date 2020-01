Du ved det sikkert allerede, men der kan være gode grunde til at vi bør lægge vores kost om og spise mere grønt og mindre kød. Det er lettere sagt end gjort, for hvordan gør man rent praktisk, når der skal laves mad til familien?

Vi skal tænke på klimaet, på økologien, på dyrene og ikke mindst huske at tænke på os selv. For faktisk er meget af det mad, vi spiser, både dårligt for os selv og for klimaet. Og mange af os vil faktisk gerne lægge vores hverdag og vores kost om, så den bliver lidt sundere, lidt mere bæredygtig og, nåja, lidt mere grønt i det hele taget. Så langt, så godt.

Derfor er her fire gode råd fra Simple Feast til dig, der har svært ved at komme med at ændre dine madvaner.

1. Tag små skridt

Hvis du starter småt, er der større chance for, at du lykkes med at nå dit mål. Små sejre og succesoplevelser er den bedste forudsætning for vaneændringer, motivation og varige resultater. Hvis du forsøger at ændre alt på én gang, er der kun en lille chance for, at du formår at holde fast. Start fx med at indføre én eller to kødfrie dage i ugen. Når du føler dig godt tilpas med det, og du har fået udvidet dit repertoire inden for det plantebaserede køkken, kan du altid tilføje flere dage uden kød. Weekenden er et godt tidspunkt at eksperimentere med nye retter. Der er mere tid og ro til at dykke ned i ukendte opskrifter og prøve dig selv af i køkkenet.

Billede: Anna Pelzer - Unsplash

Du kan også sagtens lave lækre, plantebaserede retter i hverdagene. Hvis du tager udgangspunkt i retter, du allerede kender, er det ingen sag.

2. Lav en plan, du kan overholde

For at få succes med din vaneændring er det vigtigt, at du laver en realistisk plan, du kan overholde. Skriv ned, hvad du vil gøre, og notér de barrierer og udfordringer, der måtte komme. Så er du klar til at handle på dem, når du møder dem.

Når du beslutter dig for, at du vil indføre flere kødfrie dage i hjemmet, er det en god idé at lave en madplan. Sæt dig evt. ned søndag aften og planlæg måltiderne hen over ugen. Vigtigst er, at du beslutter dig for, hvilke kødfrie måltider du vil lave. Skriv ingredienserne ned og køb ind i god tid, så du ikke står kl. 30 minutter i spisetid henne i supermarkedet og skal tage en hurtig beslutning. Ligger ingredienserne allerede klar i køleskabet, er det nemmere at gå til, og du mindsker risikoen for at ”falde i”.

Lav en madplan for hele ugen - så er det nemmere ikke at falde i. Billede: Pixabay

Og bare rolig! Jo flere plantebaserede måltider du laver, desto nemmere bliver det at holde fast i vanen fremover.

3. Op på hesten igen

Hvad gør du, hvis du kommer til at bryde dine nye vaner? Du vil sandsynligvis komme til det på et tidspunkt, men her er det vigtigt, at du passer på ”what the hell”-effekten. ”What the hell”-effekten er en stor trussel mod enhver, der forsøger at omlægge sine vaner og er kendt som den psykologiske mekanisme, der sker, når vaneændringen går galt. For mange vil et enkelt fejltrin resultere i en tanke om, at ”så kan det også bare være ligemeget”. Her er det vigtigt at komme op på hesten igen. For hvert plantebaseret måltid, du spiser, sparer du miljøet for CO2 og intet mindre end 229 liter vand. Det må du ikke glemme!

Alle svære udfordringer bliver nemmere, når man gør det sammen med en anden person. Man kan holde hinanden op og man føler, man står til ansvar over for nogen. Billede: Pixabay

4. Få en makker

Oddsene for at få succes stiger, hvis du får en makker at udføre dine nye vaner med. I kan hjælpe hinanden med at lægge madplaner samt opmuntre og udfordre hinanden i processen. Det er altid sjovere og nemmere at gøre noget i fællesskab med andre. Vær heller ikke bleg for at fortælle så mange som muligt om dine nye madvaner. Jo flere der kender til dem, jo flere er der til at holde dig op på dem – og blive inspireret af dig.

Kilde: Simplefeast.com