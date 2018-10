Hvor mange dage er der NU til jul? De fleste voksne har sikkert måtte besvare dette spørgsmål utallige gange, for at vente har altid været svært for børn og barnelige sjæle. Med en julekalender kan de selv tælle dagene til juleaften – og endda med de lækreste små godbidder bag lågerne. Men vidste du, at julekalendere er en gammel tradition?

De fleste har fantastiske minder om de små lækre godbidder, der gemte sig bag lågerne i barndommens julekalendere. De traditionelle pap- og chokoladekalendere gjorde nedtællingen lidt nemmere, og dagene frem til den store aften - juleaften - lidt lettere at komme igennem. I dag bugner kalendermarkedet med mere luksuriøse udgaver af de gamle julekalendere – og det er svært ikke at lade sig friste. Men hvor kommer julekalenderne egentligt fra?

En tysk husmors geniale opfindelse

Den første julekalender stammer fra omkring 1850, og historien bag den geniale opfindelse er ret sjov. Det siges, at en tysk husmor så træt af, at hun hele tiden skulle svare hendes børn på, hvor lang tid der var til juleaften. Derfor lavede hun praktisk nok en kalender med 24 låger, så børnene selv kunne tælle ned til juleaften. I 1903 så man den første masseproducerede julekalender, som bestod af to ark. Et ark med 24 billeder og et ark med 24 vers. Det var først i 1930’erne, at den fine tradition kom til Danmark.

Julekalenderen kommer på tv

Engang fandtes der kun de traditionelle papkalendere, men i dag findes der mange fine måder at tælle ned til juleaften på. Noget som både børn og voksne hygger sig med i den mørke december er radio- og tv-julekalendere, som kom til Danmark i 1962. De første julekalendere på tv var meget små produktioner og ofte med dukker i hovedrollerne som »Jullerup Færgeby«, der blev sendt første gang i 1974. U-landende var også et meget centralt tema i mange af de første julekalendere – for eksempel »Historier fra hele verden« i 1962, »Nisserne Tim og Tam« i 1963 og »Bonus og Minus« i 1964.

En lille pakke i sokken

En lille pakke i sokken, som nissen kommer med hver nat, er også en tradition i mange hjem. Det er lidt lettere at komme ud af fjerene på de mørke december morgener, når der er en lille overraskelse ude i sokken, der er pakket ind i glitrende papir. Derved bliver ventetiden til juleaften for børnene også nemmere.

Forkæl dem, du holder af med små gaver

Det kan virke lidt uoverskueligt at pakke 24 små pakker ind – eller endnu flere, hvis du har flere børn. Men bare rolig, du kan sagtens forsøde december for dine børn eller nærmeste, hvor du ikke selv skal pakke ind. Der findes et hav af forskellige luksus-julekalendere, der indeholder lækre kvalitetsgodter som karameller, lakrids, god chokolade, kaffe, te og skønne beauty-produkter for bare at nævne nogle.

