Snegaranti er ikke den eneste garanti, du får, når du besøger de norske fjelde. Gastronomien har indtaget fjeldene, og der er derfor garanti for, at du kan stille sulten i mad af højeste kvalitet, under og efter en lang dag på ski.

Pizza, pomfritter og varm kakao med flødeskum er nok noget af det, de fleste husker fra deres skiferier. Sidstnævnte kan du stadigvæk varme dig på, men der er sket noget med maden inden for de seneste år. Frituren er flere steder skiftet ud med råvarer, som har bedst af ikke at svømme i olie og håndværket er vendt tilbage til de norske fjelde. Og især på Kvitfjell satser man nu fuldt og helt mad af lokale kvalitetsråvarer.

Det kan Sven Voelzke, der er kok og ejer af restaurant Fór, der ligger på løjperne på netop Kvitfjell, skrive under på. Han ser også den generelle ændring i opfattelsen af, hvad man skal spise på fjeldene.

“Folk er generelt blevet mere bevidste om deres kost, og de vil gerne have noget ordentligt mad. Det har vi selvfølgelig taget til os på Kvitfjell. Der er et bredt udvalg af restauranter med fokus på råvarer. Du finder også restauranter med mere fokus på kvalitet andre steder, som f.eks. på Hafjell, så det er en voksende tendens,” siger Sven Voelzke.

Oplev fjeldets muligheder På Kvittfejll er der gode muligheder for at få stillet både sulten og tørsten, under og efter en lang dag på ski. Hvad end man er til et stort måltid eller en snack til at tage med i liften, så kommer man ikke til at køre brødflov rundt på fjeldet. Tyrihans

Et af de steder som Kvittfjells-kendere sikkert har besøgt under deres ophold er Tyrihans, der disker op med noget til enhver appetit. Brunch, tapas, quiche, pizza og raclette er bare nogle af de ting, du kan sætte til livs på Tyrihans. Og så er det selvfølgelig også stedet, man kan hygge sig til en god afterski. Læs mere her Koia

Et af de mest historiske steder i hele Kvittfjells-området. Stedet har eksisteret i den ene eller anden form siden 1500-tallet, og er i dag et populært sted for frokost-sultne skiløbere, der skal hvile de trætte ben. Koia er berømt for sine hjemmelavede supper, glögg og kager, og laver i det hele taget så meget af sin mad som muligt på lokale råvarer. Læs mere her FåvangKroa

Der er blevet serveret mad og drikke i mere end hundrede år i FåvangKroa, og stedet er i dag stadig et centralt spisested på Kvittfjell. Her serveres der kun hjemmelavet mad og lokale råvarer - og af højeste kvalitet. Stedet er derudover et hyggeligt sted i bjælkehyttestil. Læs mere her

God mad giver mere energi til løjperne

Skisportsstedet Kvitfjell ligger omkring 45 minutters kørsel nord fra skibyen Lillehammer, der blandt andet er kendt for at have afholdt Vinter-OL i 1994. Kvitfjell ligger i Gudbrandsdalen og er et snesikkert skisportssted. Der findes pister til både rutinerede og knap så rutinerede danskere med brædder under fødder. En af pisterne, du kan prøve kræfter med er den berømte World Cup-pist, hvor verdens bedste skiløbere hvert år til marts konkurrerer i verdensmesterskaberne i styrtløb.

Men selvom du måske ikke har ambitioner om at tage World Cup trofæet med hjem, så giver det alligevel god mening at spise god mad. På én dag med tre timers skiløb forbrænder du ca. 1350 kalorier. Derfor skal der noget energi indenbords.

“Når du er på skiferie i en hel uge eller mere, så bruger du meget energi, fordi du bevæger dig hele tiden. Det er noget andet end at ligge ved poolen. Når du spiser pomfritter og andre ting, så har du heller ikke så meget energi, så derfor er det vigtigt, at man sørger for at spise godt,” siger Sven Voelzke.

Håndværk og lokale råvarer

Selv i snedækkede områder kan du finde lokale råvarer. Det er blandt andet det, som restaurant Fór tager med ind i restauranten. Det kan være alt fra æg til rodfrugter.

“Vi fokuserer på at bruge økologiske og lokale råvarer, når det er muligt. De har mere smag i sig, når det kommer fra lokale producenter, og er så friske som muligt,” siger Sven Voelzke, der også lægger stor vægt på, at håndværket har betydning det endelige resultat.

“Vi laver vores egen pasta og har et bageri, hvor vi bager både brød og kager. Vi forsøger at skabe et sted med en afslappende atmosfære, hvor man kan komme, selvom man har joggingbukser på og alligevel få et godt måltid af kvalitet,” siger Sven Voelzke.

Spis dig mæt på fjeldet Her er et par gode råd til, hvordan du navigerer i det norske madlandskab. Norge er blandt andet er kendt for lam og fisk, men når du forbrænder energi på pisterne så skal du sørge for at få ordentlige måltider. Spis gode måltider med masser af næring. Så har du mere energi til skiene.

Varm dig på en supper. Det er både mættende og varmer i hele kroppen.

Prøv noget nyt. Kig dig igennem menukortet på restauranterne og vælg én ret, som du ikke kender.

Varm dig på suppen

På restaurant Fór finder du helt almindelige frokostretter som f.eks hjemmelavet pasta og burger og friskbagt brød og kager. Fredag og lørdag bliver alle sejl sat ind for give en særlig oplevelse til aften med fem og ni retters menuer.

“Når du kommer ind på restauranten, så ser det måske ikke ud af meget, men når du får maden, så håber vi at uanset om du vælger mange retter eller én, så får du en wow-oplevelse,” siger Sven Voelzke - og tilføjer, at bare fordi man er på skiferie, så behøver maden ikke at blive nedprioriteret.

Når det kommer til at anbefale hvad man skal spise, når man besøger Kvitfjell, så er det også helt nede på jorden.

“En god suppe er altid et godt valg. Du får varmen helt ind i kroppen, og du bliver samtidig mæt. Men ellers vil jeg anbefale, at man prøver noget nyt. Det er altid en god idé, når man tager nye steder hen,” siger Sven Voelzke.