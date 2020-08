Hvor meget sexlegetøj køber danskerne, og i hvilken by bor de danskere, der køber mest sexlegetøj? En af Danmarks største webshops for sexlegetøj har undersøgt data på deres kunder og fundet frem til nogle ret interessante fakta, når det gælder sexlegetøj.

For mange danskere er det at købe sexlegetøj en ret privat sag. Derfor er webshops som sinful.dk populære steder at handle, når man skal have gadgets til lagnerne.

Sinful.dk har analyseret data fra deres kunder og fundet frem til en række sjove facts om danskerens sexliv.

Så meget sexlegetøj køber danskernes i gennemsnit

Blandt kunderne hos Sinful, så bliver der i gennemsnit købt 2,6 stykker sexlegetøj. Mænd putter lidt mere sexlegetøj i indkøbskurven end kvinder.

Kvinderne købet ofte et enkelt stykke sexlegetøj, som eksempelvis en vibrator imens mændene købte to stykker eller mere. Begge køn puter ofte glidecreme med i indkøbskurven, når de handler efter sexlegetøj.