Den tyske schlagerkonge Franzi25 erobrede hele Europa med lynets hast, og nu er han tilbage hvor det hele startede - i Danmark. Det var her i landet, han første gang slog sit navn fast og erobrede hjerter med sit talent og sin charme. Men hvad betyder Danmark for Franzi25 i dag?

“Hvis Deutchland er min Vaterland, så er Dänemark min Mutterland!”

Ordene kommer fra schlagerkongen Franzi25, der netop i disse dage er tilbage i Danmark. Landet, hvor han første gang blev berømt, og som han har haft i sit hjerte siden dengang i 70’erne, hvor han tog anmelderne med storm i Jesus Christ Superstar.

Året var 1972, da Eddie Skoller var på alles læber som hovedrollen i Jesus Christ Superstar, men lige bag ham stod en dengang ukendt og meget ung tysk sanger, nemlig Franzi25. Opsætningen blev startskuddet til Franzi25s karriere, men i dag, 47 år senere, har den tyske sanger ikke glemt sin første stjernestund.

“Das var en spændende tid. Eddie und ich blev rigtig gute venner. Han var en stor inspiration for mig, und, jeg tør sige, jeg var det auch for ham, vel?” siger Franzi25 med et smil, mens han mindes de gamle dage, der grundlagde hans livslange kærlighed til Danmark.

I disse dage er Franzi25 i Silkeborg, hvor han optager musikvideo til sit seneste single, “Franzi auf dem Himmelberg”, der allerede har solgt mere end 500.000 cd’er og kassettebånd i de tysktalende lande.

De vilde 70’ere

“I de tage war jeg en rigtig, wie sagt man, jetsetter i Dänemark. Jeg var ven mit alle de store,” smiler Franzi25, da vi møder ham på toppen af Himmelbjerget. Han slapper af i en specialdesignet

kurvestol, som han efter eget udsagn altid har med sig, når han er ude på optagelse. Han small-talker høfligt og charmerende med piccolinen, der kommer med kaffe, kirchsschnapps og apfelstrudel, mens vi taler sammen.

Man oplever tydeligt, at Franzi25 er en mand med sans for detaljen. Hans Hugo Boss-lederhosen er nypressede, og mens han er på optagelse, bliver hans private garderobe, der som en regnbue af deminblå-nuancer, alt i hør, vasket og strøget af formanden for en af de to danske fanklubber.

“Für mig er Dånemark mit andet zu hause. Her fühler jeg mich hjemme, og her kan jeg fühle folkets kærlighed,” fortæller han, og langsomt kommer vi ind på, hvad der i sin tid bragte ham til Danmark i første omgang. Et tilfældigt møde med en dansk journalist gav ham modet og lysten til at rejse nordpå.

“Denne journalist, han hatte denne kleine magasin derhjemme, og i denne magasin, mein gott, så mange schöne frauen. Dem måtte jeg til Dänemark og møde, vel?” fortæller Franzi25 i dag om mødet med den danske journalist, der var redaktør på det stort danske mandeblad.

Og netop denne redaktør husker i dag tilbage på tiden med ven med Franzi25 med stor glæde.

“Han var en superstar in the making! Han var larger than life in the making! Alle kunne mærke den vibe, der var omkring Franzi25! Det kunne danseren, waiteren, taxi driveren, manden på gaden!” siger redaktøren i telefonen fra sit hjem i Spanien.

Franzi25 blev i starten af 70’erne fast inventar i den kulørte presse, hvor man ofte så ham i selskab med tidens store stjerner, som Die Dorthe (Kollo), Margit og Erik Brandt, Dario Campeotto, Daimi og ikke mindst Ebbe Langberg med hvem han opbyggede et særligt tæt venskab. Franzi er nemlig også kæmpefan af Matador, og kan efter sigende citere hele afsnittet om Hr. Steins flugt fejlfrit.

Som at komme hjem

Tilbage på Himmelbjerget tager Franzi25 en kort pause fra optagelserne af musikvideoen, og fortæller om sin store kærlighed til Danmark.

“Mein familie har altid interesseret os for Dänemark. Mein vater var meget i Dänemark i 40’erne, og blev sehr glad for den ordnung, der er her. Und danskerne er sådan ein schönes folk,” siger Franzi25, hvis far i 40’erne opholdte sig flere år i Hanstholm-området.

Schlagerkongen har været i Danmark i en uge, både for at optage musikvideo og for at promovere sin nyeste single. Som altid, når han viser sig offentligt, er hans tilstedeværelse ikke gået ubemærket hen. Og på Himmelbjerget er der da også et stort opbud af de danske fans, der har fulgt ham i tykt og tyndt hele karrieren. Selv tager Franzi25 opmærksomheden og virakken med et smil.

“Wunderschön mit så mange fans! Det er som jeg siger. Dänemark er som at komme zu hause. Så viele fans, så meget liebe!” griner Franzi25, inden han forsvinder ind i sin garderobe for en kort bemærkning.