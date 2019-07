Den tyske superstjerne Franzi25 slår alle rekorder med totalt udsolgt Danmarksturné.

Den tyske schlagerstjerne Franzi25 er kendt over hele Europa for sine brede, charmerende smil. Men hvis hans smil lyser ekstra hvidt i øjeblikket, er det ikke så underligt. Superstjernen har nemlig taget hele Danmark med storm, efter at hans seneste Greatest Hits-cd "Meine dänische Collection" udkom for nylig.

Senest kunne man fra Franzi-lejren melde "alt udsolgt" til den kommende Danmarksturné - og det efter et salg, som har slået alle hidtidige rekorder. Således blev Boxen i Herning udsolgt på kun 7 minutter, og billetter er aldrig tidligere blevet langet over disken i sådan en fart. Franzi25's turné tager ham også forbi udsolgte koncerter i Horsens, Aalborg, Odense og Ballerup.

"Vi har ikke oplevet så stor en interesse for en koncert, siden Beatles spillede i K.B. Hallen i 1964," fortæller billet- og eventchef Heino Olsen.

"På grund af den voldsomme interesse har vi arrangeret så mange ekstrakoncerter som muligt. Vi har endda forsøgt at leje Parken i København til en gigantisk Franzi-festival, hvor vi ville omdanne Danmarks nationalstadion til én stor Bierstube. Desværre var det ikke muligt, da FCK's kvindehold denne dag spiller mod Givskud i pokalturneringen. Vi foreslog dem at slå arrangementerne sammen - og pigerne skulle så spille i Heidi-kjoler - men det var der åbenbart ikke interesse for. Det var meget ærgerligt," fastslår Heino Olsen og afslører, at man i stedet arbejder på at holde Franzi-festivalen på Damhuskroen.

Populær blandt danske kvinder

Den festglade tyskers popularitet kan ikke kun mærkes på det store antal cd'er og koncertbilletter, der sælges i disse dage. Også i Franzi25's fanklubber meldes der om øget aktivitet.

"Vi rundede 5000 medlemmer i tirsdags," jubler Gyda Mortensen, som er formand for "Franziskanerne", som fanklubben i Tønder kalder sig.

Her mødes medlemmerne - som for 98 procents vedkommende er kvinder - til fælles Franzi-feber, hvor de ser VHS-bånd med koncertoptagelser af deres helt.

"Jeg har aldrig hørt om nogen sanger, der havde så mange fans. Men det er da ikke så underligt. Prøv engang at se på ham. Han er altid så glad - og overhovedet ikke arrogant eller krukket," fortæller Gyda og husker tilbage på første gang, hun stiftede bekendtskab med den solbrune tyroler.

"Det var i 1996. Jeg hørte ham i radioen, og jeg tænkte bare "den dér stemme - hvad sker der?" Jeg blev bare helt blød i knæene, og jeg har fulgt ham lige siden. Jeg har selvfølgelig også sikret mig billetter til samtlige koncerter, han giver her i landet - inklusive et særligt arrangement, hvor man kan møde ham. Han kender mig jo efterhånden godt, og vi er nærmest venner. Jeg sender ham i hvert fald en julegave hvert år - en havenisse, jeg selv laver i trylledej. Dem elsker han. Det siger han selv, når jeg spørger ham," siger Gyda med stolthed i stemmen.