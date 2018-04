Levering kan opleves som en jungle af regler, papirarbejde, toldsatser og kontakt til myndighederne. Men for danske virksomheder, der vil tage springet ud i Europa, er det blevet nemmere.

E-handlen vokser og ændrer sig hurtigt i hele verden - særligt i Europa. For danske virksomheder, som ønsker at tage springet ud på eksportmarkederne, er der gode muligheder for at gøre en god forretning. Men inden man kommer så langt, er det vigtigt at sætte sig godt ind i forholdene på de nye markeder og holde øje med krav og forventninger fra forbrugerne. For at lykkes med sin forretning, skal man have et godt produkt. Men man skal også sørge for at opbygge en vellykket logistikløsning.

»En god forberedelse er en halv succes, og hvert land har sine egne regler, afgifter og handelsbetingelser. Det kan derfor være en god investering at søge sparring hos folk, der kender markedet, så alle forhold er afdækket, inden man går i gang. Til gengæld har vi i dag mulighed for at skabe nogle meget enkle og kundevenlige rammer for selve logistikken,« fortæller Jørgen Fischer, e-handelsrådgiver hos PostNord.

F.eks. kan man nu via et samarbejde mellem PostNord og et af Europas største pakkenetværk, DPD Group, følge sine forsendelser, mens de er på vej til modtageren.

Samme service i EU som i Danmark

»Som netbutik kan man på vores kundeportal bruge alle de samme faciliteter, når man eksporterer til udlande, som vi tilbyder i forhold til forsendelser i Danmark. Det gælder f.eks. når man vil spore sin pakke, så skal man bare ind ét sted, i stedet for at skulle ind på lokale landesider for at følge pakkerne. Det hele er tænkt sammen og brugervenligt transparent« fortæller Jørgen Fischer.

Ekspertens råd: Sådan får I gang i eksporten Hvor skal man starte, når man skal ekspandere og eksportere til det store udland? Jørgen Fischer, e-handelsrådgiver hos PostNord, guider uden om faldgruberne og giver gode råd om, hvordan du får succes med eksport. 1. Vælg dit marked med omhu

Det er vigtigt, at du har en ide om, hvor mange ressourcer du har til at starte et eksporteventyr. Nogle produkter egner sig bedst til markeder uden for EU. Men andre varer kan måske lige så godt sælges i fx Tyskland som USA. Og det er meget lettere at starte sin eksport op til nærmarkederne i EU med lavere fragtomkostninger og færre juridiske barrierer. 2. Få helt styr på markedet

Find ud af, hvordan det forholder sig i eksportlandet med adgang til og efterspørgsel på de produkter, du vil sælge. Kontrollér, hvilke myndigheder, der håndterer dine produkter, og hvordan konkurrence bliver modtaget. Når det drejer sig om varer, landet selv satser på, er det ofte sværere. 3. Sæt dig ind i regler og afgifter

International handel er omfattet af en række reguleringer og begrænsninger. Det kan være alt lige fra told, kvoter og licenser til interne skatter, regler om oprindelse, udligningstold og miljøkrav. Find ud af, hvilke regler der gælder for netop dine produkter på det marked, du vil eksportere til, og tilpas din logistik og dit salg til de gældende regel- og afgiftssystemer. 4. Indsend ansøgninger om tilladelser i god tid

Sørg for at have toldmyndighederne i SKAT med dig fra begyndelsen, så tilladelser og rutiner er på plads. Et andet område, mange overser, er ansøgning om tilladelse i forbindelse med restriktionsvarer. 5. Håndtér returneringer strategisk

En god returhåndtering giver konkurrencefordele. For at kunne genimportere varer til EU uden at skulle betale eventuel told og moms, skal man ved gen-importering kunne dokumentere den oprindelige eksport. PostNord tilbyder både returneringstjenester og et nordisk retursystem til håndtering af returneringer fra lande uden for EU, som gør det nemmere for kunderne at holde styr på̊̊ returneringer og håndtere dem. 6. Vær opmærksom på politiske forhold

Storbritannien, som er Danmarks 4. vigtigste eksportmarked, er på vej ud af EU. Selv hvis forhandlingerne ender med en frihandelsaftale eller en toldunion med Storbritannien, som reducerer toldsatserne, vil det sandsynligvis medføre mere administration og flere toldformaliteter ved grænseovergangene.

Det er også blevet muligt at levere direkte til hjemadresser i hele EU, samt Schweiz og Norge. Og levering til døren vokser markant, ikke mindst fordi forbrugerne efterspørger denne mulighed, når de køber varer på nettet. Tjenesten MyPack Home gør det muligt for nordiske netbutikker at tilbyde hjemme-levering til kunder på en stor del af det europæiske marked.

»Vi har opbygget Europas største distributionsnetværk for e-handel. Og nu kan vi tilbyde samme leveringsservices i en lang række europæiske lande som herhjemme. Så der er ingen forskel på, om pakken skal leveres i Rom eller Rudkøbing,« siger Jørgen Fischer.

Når pakken er på vej, får modtageren besked via sms eller mail. Derefter kan man via et link vælge imellem forskellige alternativer med hensyn til leveringsdag- og tidspunkt. Man kan også vælge levering til naboen, eller at pakken stilles ved døren.

»Vi ved, at en let returmulighed er helt afgørende for at skabe tryghed om nethandlen for modtageren, og derfor er det også tænkt ind i vores logistiktilbud til de danske netbutikker, der er klar til et europæisk eksporteventyr,« slutter Jørgen Fischer.

En af de danske virksomheder, som har glæde af de nye løsningerne, er Skandinaviens største skateshop. I en årrække har SkatePro oplevet tocifrede vækstrater, og en stor del af ordrerne kommer fra udlandet og handles bl.a. gennem SkatePros egne webshops i 18 lande.

​ ​ Med kunder i hele Europa er SkatePro og Thomas Hornstrup afhængige af sikre og effektive leveringstjenester, for at tilfredsstille kundernes behov. Thomas Hornstrup, Logistics Manager hos SkatePro: Foto: Anders Bach

»Det europæiske marked er meget vigtigt for SkatePro, og med effektive og professionelle tjenester kan vi tilbyde vores kunder i en lang række europæiske lande en meget fleksibel logistik-løsning. Det er noget som kunderne har taget rigtig godt i mod,« fortæller Thomas Hornstrup, Logistics Manager hos SkatePro, der har vundet en række e-handelspriser siden etableringen i 1996.

Fakta om europæisk e-handel 260 mio. forbrugere i Europa køber varer på nettet

186 mio. forbrugere i Europa køber varer i udlandet via nettet

181 mia. euro anslår de europæiske forbrugere, at de har købt varer for på nettet det seneste år

92 pct. af forbrugerne i Norden mellem 15 og 79 år oplyser, at de køber varer på nettet

De varer, der handles mest på nettet i Europa, er tøj og sko, forbrugerelektronik og bøger Kilde: PostNords rapport "E-handel i Europa 2017", hvor 11.000 respondenter fra 12 europæiske lande har besvaret spørgsmål.

Men ikke kun Europa er i søgelyset, når det gælder PostNords bestræbelser på at udvide service i forhold til e-handel i udlandet. Næste mål er at hjælpe nordiske kunder med at få en fod inden for på det kinesiske marked. Det sker bl.a. gennem etableringen af en nordisk webshop på eksempelvis den kinesiske Alibaba’s e-handelsplatform. Derved skabes en genvej for nordiske virksomheder til 350 mio kinesiske forbrugere.