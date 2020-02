Forkølelser har det med at komme snigende og være langsomme i optrækket. Som regel starter det med lidt øm hals, der ikke nødvendigvis gør så meget væsen af sig. Derfra kommer andre symptomer som snotnæse, nyseanfald og en mild feber på række efter hinanden.

Når vi er blevet ramt af sygdommen, er rådet fra eksperterne klart. Vær meget opmærksom på, ikke at smitte dine omgivelser, der ellers kan se frem til samme sygdomsforløb. Se her, hvad de fem stadier af din forkølelse kan give dig at slås med, mens den står på. Ganske vist er forløbet ikke ens for alle, men mange kan se frem til en uge eller ti dage, med følgende symptomer.

Forkølelse begynder som regel med ondt i halsen eventuelt synkesmerter.

Siden tilkommer nyseanfald. I begyndelsen kan der være lette gener med utilpashed og let feber.

Næsen begynder at løbe, først med et vandigt sekret, der efterhånden bliver mere gulligt og tyktflydende.

Man får svært ved at trække vejret gennem næsen, fordi næseslimhinden hæver.

Der kan komme trykken for ørerne, hovedpine og hoste.

Kilde: Netdoktor

Hvad kan du selv gøre, hvis du er ramt af forkølelse?

Drik rigeligt med væske.

Hvil dig i det omfang, du føler behov for det

En stor pude under hovedet mindsker tætheden i næsen

Undgå at blive afkølet, og undgå så vidt muligt fysisk og psykisk stress

Kilde: Sundhed.dk

Når du først er ramt af forkølelse, kan disse 7 produkter hjælpe dig til at lindre symptomerne.

A. Vogel Echinacea Spray (30 ml)

A. Vogel Echinacea Spray renser slimhinderne og hjælper mod forkølelse. Vis mere A. Vogel Echinacea Spray renser slimhinderne og hjælper mod forkølelse.

Pris: 99 kr., før 109,95 kr

Echinacea Sprayen består af Rød Solhat også kaldet purpursolhat. Selve arten solhat kaldes desuden Echinacea, deraf kommer navnet på produktet.

Denne spray indeholder desuden Salvia. Tilsammen virker denne kombination særlig rensende og forfriskende på slimhinden i mund og svælg som mange kan føle når man bliver forkølet. Dette middel er derfor rigtig godt til at forfriske både mund og svælg under sygdom.

Egenskaber Echinacea/Rød solhat Spray:

Renser slimhinderne i mund og svælg idet du placere sprayen direkte derned.

Virker forfriskende i mund og svælg, især mod forkølelser

Indeholder kun naturlige udtræk af friske planter

Indeholder ingen drivgasser

Læs mere om produktet her

Badeanstalten Mentholsalve (15 ml)

Menthol salve mod forkølelsessymptomer. Billede: helsebixen.dk Vis mere Menthol salve mod forkølelsessymptomer. Billede: helsebixen.dk

Pris: 59 kr.

En multifunktionel salve fremstillet af ren nærende sheasmør og æterisk menthol og pebermynte. Mentholsalven er velegnet til blødgørende pleje af sprukne læber og tør hud. Menthol påvirker hudens nervereceptorer og føles derfor kølende. Salven giver frisk luft i næsen når du er forkølet, bare smør en lille smule under næsen.

Læs mere om salven mod forkølelsssymptomer her

A. Vogel Sinuforce Næse Spray (20 ml)

Naturlig næsespray mod forkølelse og symptomer på forkølelse. Billede: Helsebixen.dk Vis mere Naturlig næsespray mod forkølelse og symptomer på forkølelse. Billede: Helsebixen.dk

Pris: 56 kr. - før 62,95 kr - Spar 11%

Fordele ved at bruge Sinuforce Næsespray Menthol A. Vogel:

Næsesprayen er et effektiv middel til en tilstoppet eller løbende næse.

Der er kun anvendt naturlige ingredienser der er skånsomme

Du kan anvende sprayen i op til 30 dage da den ikke skaber afhængighed.

Læs mere om næsesprayen og køb produktet på Helsebixen her