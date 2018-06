Vi kender alle sammen Caroline Wozniacki, der har haft stor succes og været dansk tennis' største stjerne gennem de sidste år. Men endnu en ny dansk stjerne er på vej frem på den internationale tennisscene; den bare 15-årige Clara Tauson, der deltager i juniorturneringen, og tilhører den absolutte verdenselite blandt juniorerne.

”Clara Tauson er en stjerne i svøb, og en af verdens bedste juniorspillere og har været tæt på at besejre etablerede seniorprofessionelle. Det siger noget om hendes talent”, siger Eurosports tennisekspert, Michael Mortensen.

Og lige netop Clara Tauson giver Eurosport dig en god mulighed for at følge. For udover at vise alle Caroline Wozniackis kampe på Eurosports kanaler og de øvrige French Open-kampe på Eurosport Player, så kan man nu streame Clara Tausons kampe helt gratis på Eurosport.dk.

”Clara Tauson kan meget vel vinde Roland Garros. Hun har de spillemæssige kvaliteter, og hun har allerede vundet masser af titler,” siger Michael Mortensen.

Kvalifikationen til juniorturneringen er i gang, men på grund af Tausons placering på verdensranglisten, er hun seedet i turneringen. Derfor behøver hun ikke at spille kvalifikation, men er til gengæld med fra start, når juniorturnering starter mandag den 4. juni.

