Thomas Cook er gået konkurs. Flypassagerer over hele verden står uden fly til at få dem på ferie eller hjem fra ferie. Men hvad er egentlig dine rettigheder, når flyet er forsinket eller måske endda aflyst?

Forsinkede eller aflyste fly er den sikre vej til at få ferien ødelagt, og det er hvert år tilfældet for rigtige mange rejsende over hele verden. Du står i lufthavnen med din kuffert og dit pas, og det eneste der mangler, er det forsinkede fly, der skal tage til sydens sol og sommer.

Se, dine muligheder for kompensation og vælg den bedste udbyder til dig - klik her eller her

For mange danskere kan det være en nærmest uoverskuelige oplevelse at søge kompensation for den rejse, man aldrig kom på. Alene tanken om at søge kompensation får tankerne frem om uforståelige forsikringer, kancellisprog og endeløse telefonkøer.

Indenfor EU eller ej

Er dit fly forsinket, så gælder der en række forskellige regler, alt efter hvor stor en forsinkelse, der er tale om. Dit fly skal være forsinket minimum to timer, før du kan gøre krav på disse rettigheder, medmindre forsinkelsen skyldes “usædvanlige omstændigheder” såsom bl.a. strejker, krig eller terror.

Men er uheldet ude, kan du gøre krav på forskellige former for kompensation. Det kan være rent økonomisk kompensation for forlængede ventetider eller aflysninger, men også kompensation i form af refusion billetter, forplejning eller overnatning, hvis du skal vente på et andet fly.

Find frem til den bedste udbyder, som kan hjælpe dig med kompensation - klik her eller her

Der er med andre ord gode muligheder for at få den kompensation, du har ret til. Samtidig behøver du ikke igennem de endeløse telefonkøer og kancellisprog.

Skulle uheldet være ude, og du gerne vil søge kompensation for en meget forsinket eller aflyst rejse, bør du gøre dig klogere på dine rettigheder som flypassager i EU.

EU's flypassagerrettigheder gælder:

når du flyver inden for EU, og flyselskabet er europæisk eller fra et land uden for EU.

når dit fly lander i EU fra et land uden for EU, og flyselskabet er europæisk.

når dit fly afgår fra EU og lander uden for EU, og flyselskabet er europæisk eller fra et land uden for EU.

hvis du ikke allerede har modtaget godtgørelse (kompensation, omlægning af rejsen eller assistance fra flyselskabet) i forbindelse med flyvningen i henhold til lovgivningen i et land uden for EU.

Europæisk vil sige de 28 EU-lande(Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig), inklusive Guadeloupe, Fransk Guyana, Martinique, Réunion, Mayotte, Saint-Martin, Azorerne, Madeira, De Kanariske Øer samt Island, Norge og Schweiz. Det omfatter ikke Færøerne, Isle of Man og Kanaløerne.

Kilde: europa.eu