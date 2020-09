Mobilselskaberne konkurrerer med data, fri tale og alverdens tjenester oven i hatten - men hvad skal du vælge til dig og dine børn?

Det første du skal gøre, inden du vælger nyt mobilabonnement, er at undersøge dit forbrug for de seneste seks måneder. Lægger du cirka ti procent oveni, så har du et meget godt billede af et abonnement, som er relevant for dig fremadrettet.

Sådan lyder en tommelfingerregel fra eksperterne i telebranchen.

Det er især forbruget af data, som er vigtigt at have tjek på. Især unge har et stort dataforbrug, så det er vigtigt at deres abonnement indeholder store mængder. Men det er selvfølgelig ikke forbeholdt de unge at surfe på sociale medier og streame på mobilen - og derfor skal du også selv have godt med data til rådighed.

Undersøg mobildækning

Dækning er en anden vigtig faktor, som ekspertne tilråder, at du bruger tid på at undersøge nærmere, inden du beslutter dig for et nyt mobilabonnement.

Find ud af, om dit nye teleselskab dækker der, hvor du bruger mobilen mest.

Hastigheden på netværket er en tredje ting, som er værd at undersøge. Mange af de små selskaber har faktisk glimrende dækning og hastighed, fordi de er ejet af nogle af telegiganterne og bruger deres netværk.

Streamingtjenester, musik og medlemskaber

De fleste teleselskaber tilbyder abonnementer, der inkluderer adgang til streamingtjenester som f.eks. Netflix og HBO, eller giver adgang til musiktjenester eller andet.

Nogle gange kan det godt betale sig, hvis et abonnement indeholder præcis de streamingtjenester, du bruger alligevel. Du skal dog være opmærksom på, at du ofte får standardudgaven af tjenesten, og f.eks. ikke kan streame i den højeste kvalitet.

Men er du mere til den fleksible løsning, hvor du holder mobilabonnement og tjenester adskilt, gælder det blot om at have et mobilabonnement med god plads til at streame fra dine yndlingstjenester.

