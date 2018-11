Storfamilieferier med både forældre, børn og bedsteforældre eller andre slægtninge giver familier mulighed for at opleve det nærvær, de savner i hverdagen, mener familieekspert. En god oplevelse afhænger dog ofte af, at man har fundet fælles fodslag inden afrejse.

Når danskerne rejser på familieferie, er der flere og flere, der vælger “far, mor og børn” fra til fordel for en ferieform, hvor flere generationer og led i familien er inviteret med. Det oplever man blandt andet hos Atlantic Link, som især fokuserer på krydstogter.

»Det er en generel trend blandt forbrugere i hele Skandinavien, som vi også ser meget hos os. Vi ser det blandt andet på specielle ture, hvor der er et historisk eller kulturelt indhold, og hvor det jo typisk er bedsteforældrene, der gerne vil vise børnene og børnebørnene noget på en tur. Vi ser det også ofte i forbindelse med fejringer og særlige familiebegivenheder, hvor man inviterer på ferie i stedet for at holde den store fest med suppe, steg og is,« siger Karin Gert Nielsen, administrerende direktør hos Atlantic Link.

Foto: Atlantic Link Vis mere Foto: Atlantic Link

Vi savner langsom tid

Ifølge Lola Jensen, familievejleder og forfatter til bogen “Må vi så få ro!”, vælger flere at rejse sammen på tværs af generationer, fordi ferierne giver familien en ramme, hvor man kan »være ordentligt sammen«, uden afbrydelser:

»Der er så meget støj i fællesskabet i dag. Det kan vi lægge fra os på en ferie. Når vi tager afsted flere generationer sammen, fokuserer vi fuldstændig på fællesskabet, og vi kan ikke bare stikke af eller forsvinde ned i iPaden. Vi laver nogle rammer, og vi er mange om at opretholde dem: Nu er vi på tur sammen, og så er det dét, vi gør.«

Hun mener, at ferierne kan fungere som en slags kompensation for netop det manglende nærvær i hverdagen:

»Både forældre og bedsteforældre kan føle, at de skal kompensere for noget, de ikke giver nok af til daglig. Forældrene har måske travlt med arbejde, og bedsteforældrene har meldt sig til golf og kajak og har ikke altid tid til at give en hånd med børnepasningen, selvom de gerne ville,« siger hun.

Foto: Atlantic Link Vis mere Foto: Atlantic Link

»I dag savner vi jo alle sammen noget, som det travle liv har taget fra os: Nærværet og fællesskabet. Det er også derfor, at for eksempel “Havanna”-programmerne med familien Beha går rent ind hos så mange. Det er noget af det, vi savner. Noget langsom tid sammen, hele familien.«

Det billede kan Karin Gert Nielsen godt genkende. Hun mener, at en del af stigningen i antallet af “storfamilieferier” netop skyldes en mere aktiv generation af seniorer end tidligere:

»60+-generationen er jo meget aktiv i dag, og de har lige så svært ved i en travl hverdag at finde tid til at være sammen med familien. Så tendensen kommer også af, at vi har en mere aktiv ældregeneration,« siger hun.

Find farezonerne inden afrejse

Gode fælles oplevelser er en gave til enhver familie, mener Lola Jensen.

»Det var jo også derfor, at daginstitutioner tog på koloni, dengang man havde råd til det: Fordi man får et særligt forhold til hinanden, når man har været sammen i døgndrift. Det er helt unikt. Og det behøver ikke være den store, dyre tur. Det kan også bare være det, at man laver noget sammen, som er lidt anderledes end i hverdagen. Det er selve fællesskabet, hyggen, de små traditioner, der opstår. Det er sådan nogle ting, der virkelig tæller,« siger hun.

Familieidyllen kan dog hurtigt blive spoleret af mere eller mindre banale konflikter, som man ikke havde behøvet at gå igennem, hvis man på forhånd havde lavet nogle gode aftaler med hinanden, fortæller Lola Jensen:

»Især måltidet kan give anledning til problemer undervejs. Hvad må børnene få af knas? Må det ene barn stikke hånden direkte i isfryseren, mens det andet skal vente til efter maden? Der kan virkelig være nogle yderpoler. Men man kan forsøge foregribe uenighederne ved at lave nogle fælles regler på forhånd, for eksempel om hvordan man forholder sig til søde sager eller “all inclusive” i det hele taget,« siger hun og tilføjer:

»Man kan også forsøge at vælge en ferieform, hvor der er noget til forskellige behov eller forskellige aktiviteter. Det kunne være en skitur eller et sommerhus, hvor alle kan være sammen.«

Foto: Atlantic Link Vis mere Foto: Atlantic Link

Karin Gert Nielsen fremhæver krydstogtet som en velegnet rejseform for familier:

»For det første er nemt at lægge budget, fordi det ofte er all inclusive. For det andet har krydstogtskibene noget for enhver smag og for alle generationer: Der er spækket med børneaktiviteter for ungerne og for forældre og bedsteforældre er der kulinarisk nydelse, forkælelse og store rejseoplevelser, fordi man kommer i land et nyt sted hver dag og kan udforske en ny destination. Det tredje er, at det er nemt. Du skal kun pakke ud én gang, og du er kun ét sted. Du skal bare fokusere på at nyde det og opleve,« siger hun.

