Black Friday har ramt Danmark, og stort set hver eneste butik har særlige tilbud i dagens anledning. Men hvor skal du gå hen for at få de bedste tilbud? Vi giver dig overblikket over, hvor du finder nogle af dagens bedste handler.

National Retail Federation i USA har estimeret, at 116 millioner mennesker vil handle online i Amerika i dag - og 164 millioner henover weekenden. Og herhjemme har Black Friday også udviklet sig til at være årets største shoppingdag.

Der kan være mange penge at spare, men hvis du ikke gider bruge tid på at besøge en masse webshops for at finde de gode tilbud, har vi gjort arbejdet for dig.

For at give dig det bedste overblik har vi delt tilbuddene op i kategorierne stil og mode, elektronik og hjemmet.

Stil og mode

NA-KD*

Stort udvalg af tøj til kvinder fra brands som Mango, Calvin Klein, og Levi’s. Spar 30% på alt ved at bruge rabatkoden “BLACKWEEK”. Gratis fragt og retur.

Ellos.dk*

Du sparer 25% på tøj og boligtilbehør ved at bruge rabatkoden “405726”, inden du går til betaling. Derudover har du mulighed for at få den leveret ekstra hurtigt, gratis levering hvis du køber for mere end 499 kr. og 30 dages returret.

Adidas*

Gå på opdagelse i det store udvalg af tøj og sko til mænd, kvinder og børn med op til 65% rabat. Bruger du rabatkoden “HOLIDAY20” får du yderligere 20% rabat - også på de varer, der er nedsat i forvejen. Gratis fragt på ordrer over 250 kr.

ASOS*

Tøj til både kvinder og mænd, med 25% rabat, når du bruger rabatkoden “TBC”.

Bubbleroom*

Kjoler og tøj med 25% rabat og fri fragt.

Gina Tricot*

Tøj til kvinder med 30% Black Friday-rabat. Fri fragt på ordrer over 400 kr.

Sportmaster*

Tøj, sko og tilbehør til en aktiv livsstil. Spar mindst 30% på de fleste varer. Fri fragt for medlemmer og gratis retur.

Elektronik

Coolshop*

Spar mindst 30% på massevis af spil, elektronik og legetøj. Gratis fragt på alle ordrer.

Wupti*

Gigantisk udvalg af elektronik og hvidevarer. Altid gode Black Friday-tilbud. Spar 50% på masser af varer og få fri fragt på alle ordrer.

Coolstuff*

Hvis du mangler en god eller kreativ gave til dig selv eller andre, er Coolstuff et godt sted at finde den. En webshop med smarte, sjove dimser du ikke vidste, at du ikke kan leve foruden. Spar op til 90% En til to dages levering og fri fragt, hvis du køber for over 499 kr.

Hjemmet

ILVA*

Møbelhusets udsalg gælder godt nok hele weekenden, men vil du have lige præcis det møbel, du drømmer om, er det en god ide at være hurtig. Alt er sat ned i weekenden, hvor du sparer helt op til 60%.

Whiteaway*

Spar op til 35% på udvalgte Siemens-produkter. Desuden får du fri fragt og et års returret.

Kitchenone*

Alt til køkkenet med op til 75% rabat: Køkkenmaskiner, termokander, knive, gryder, pander og meget andet.

Artiklen indeholder links til webshops, der giver Berlingske Media en kommission, hvis du køber noget. De er markeret med en stjerne (*). Det gør ikke varen dyrere for dig, og ingen webshops eller producenter har haft indflydelse på artiklens indhold.