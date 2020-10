Det er igen blevet sæson for striktrøjer. Vi har udvalgt fem af de bedste gratis opskrifter, så du kan blive klar til vinteren med hjemmestrik.

Der er ikke noget som en varm striktrøje på en kold efterårsdag. Det kan give fornemmelsen af hygge helt ind til knoglerne, og hvad der er endnu bedre er hvis den er hjemmestrikket.

Opdag flere fantastiske design og gratis opskrifter på trøjer og bluser hos Rito her

Strikkeopskrifter kan varieres i det uendelige, men giver et rigtig godt udgangspunkt for et strikkeprojekt. Skal du ud i butikkerne efter striktrøjer denne sæson, så må du nøjes med det, der hænger på bøjlerne. Med hjemmestrik kan du style den lige efter dit behov.

Vi har udvalgt fem af sæsonen pæneste og lækreste opskrifter på strik, så du kan blive helt klar til vinterens kommen:

CarlaSweateren Molly by Mayflower Vis mere CarlaSweateren Molly by Mayflower CarlaSweateren Molly by Mayflower

Find den gratis opskrift her.

Daily Wonder by DROPS Design - Bluse

Find den gratis opskrift her: https://rito.dk/strikkeopskrifter-til-trojer-og-bluser/22732-daily-wonder-by-drops-design-bluse-strikkeopskrift-str-s-xxxl--.html

https://heylinkapi.com/go/v1/click/bc47e07e-a389-4f22-9b54-58e6e6afb6dc/https%3A%2F%2Frito.dk%2Fstrikkeopskrifter-til-trojer-og-bluser%2F22732-daily-wonder-by-drops-design-bluse-strikkeopskrift-str-s-xxxl--.html%20?pageUrl=bt.dk

Footprints in the Sand by DROPS Design - Bluse

Find den gratis opskrift her: https://rito.dk/strikkeopskrifter-til-trojer-og-bluser/22687-footprints-in-the-sand-by-drops-design-bluse-strikkeopskrift-str-s-xxxl--.html

https://heylinkapi.com/go/v1/click/bc47e07e-a389-4f22-9b54-58e6e6afb6dc/https%3A%2F%2Frito.dk%2Fstrikkeopskrifter-til-trojer-og-bluser%2F22687-footprints-in-the-sand-by-drops-design-bluse-strikkeopskrift-str-s-xxxl--.html%20?pageUrl=bt.dk





RuthSweateren Molly by Mayflower

Find den gratis opskrift her: https://rito.dk/strikkeopskrifter-til-trojer-og-bluser/25738-ruthsweateren-molly-by-mayflower-sweater-strikkeopskrift-str-s-xl--.html

https://heylinkapi.com/go/v1/click/bc47e07e-a389-4f22-9b54-58e6e6afb6dc/https%3A%2F%2Frito.dk%2Fstrikkeopskrifter-til-trojer-og-bluser%2F25738-ruthsweateren-molly-by-mayflower-sweater-strikkeopskrift-str-s-xl--.html?pageUrl=bt.dk

Mayflower Sweater - Bluse

Find den gratis opskrift her: https://rito.dk/strikkeopskrifter-til-trojer-og-bluser/4853-mayflower-sweater-bluse-strikkeopskrift-str-s-xxxl--.html

https://heylinkapi.com/go/v1/click/bc47e07e-a389-4f22-9b54-58e6e6afb6dc/https%3A%2F%2Frito.dk%2Fstrikkeopskrifter-til-trojer-og-bluser%2F4853-mayflower-sweater-bluse-strikkeopskrift-str-s-xxxl--.html?pageUrl=bt.dk