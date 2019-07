Et af schlagergenrens ubestridt største navne, Franzi25, er endelig landet i Danmark.

Så er det godt nyt til de danske schlagerfans. Den tyske superstjerne med det spøjse kunstnernavn Franzi25 har endelig fundet tid til at lægge vejen forbi København, hvor han over de næste dage skal indspille musikvideoer og reklamespots for sin nyeste Greatest Hits-cd, som meget passende har fået titlen "Meine dänische Collection".

Dermed efterkommer Franzi25 et stadigt stigende krav fra sine danske fans om en cd med de populæreste numre fra de danske lokalradiostationer. På grund af sangerens enorme bagkatalog har det dog været svært at udvælge de numre, der har fundet vej til den endelige udgivelse.

At Franzi25 har et stort og loyalt publikum i Danmark blev understreget i lufthavnen, hvor en delegation fra fanklubben var mødt op for at modtage ham med flag, bannere og bamser. Tyskeren havde nemlig på sin officielle Facebookprofil i flere dage annonceret præcist hvornår han ville ankomme til Danmark, men så dog alligevel meget overrasket ud, da han fik øje på de fremmødte kvinder, der alle fik et kram, en selfie og en stor oplevelse.

"Ach! Ich liebe Dänemark," skreg den begejstrede stjerne igen og igen, inden han til sidst blev ført ud til en ventende bil.

Franzi25's største cd-succeser Franzi25 har siden debuten i 1976 udgivet 65 plader med egne sange. Derudover har den produktive tysker udgivet mere end 40 live-albums samt et betydeligt antal opsamlingsalbums, særligt dedikeret til mere end 50 lande. Franzi25 var desuden en af pionererne, da cd’en gjorde sit indtog, og siden da har han været en af verdens bedst sælgende kunstnere på cd. Vi oplister her Franzi25 største cd-succeser. 1992 Natürlich gewinnen wir wieder (WM-Lied von Deutschland)

1995 Schick mir eine Rose, Ursula

1999 Millenium Collection

2008 Animal Lover

2016 Franzi auf der Tanzfläche (remixes)

Synger om dansk "bjerg"

Ifølge Franzi25's pladeselskab venter der schlagerstjernen en række hårde arbejdsdage i den danske hovedstad. Der skal filmes musikvideoer til en række sange, heriblandt "Franzi auf dem Himmelberg", som er indspillet specielt til det danske marked, og som handler om den tyrolske sangers oplevelser på Danmarks højeste "bjerg". Derudover skal der skydes reklamefilm, så cd-udgivelsen kan gøde jorden for den store Danmarksturné, stjernen søsætter i sensommeren.

Den længe ventede cd-udgivelse indeholder også kæmpehittet "Nein, nein, nein", der har rullet som en tyrolsk lavine op gennem hele Europa i takt med Franzi25's charmeturné, og som pladeselskabet da også forventer sig meget af på de danske hitlister.

Da Franzi25 for nyligt optrådte med hit-sangen i forbindelse med åbningen af et storcenter i Magdeburg, var tilstrømningen så voldsom, at der opstod tumultagtige scener, da flere - især ældre kvinder - forsøgte at komme op på scenen til deres idol. Oplevelsen har dog ikke skræmt superstjernen.

"Mine fans er det bedste, jeg ved. De elsker mig, og jeg elsker dem, ikke sandt? De vil gerne have den helt tætte oplevelse af Franzi25, og det får nogle af dem også," fortalte han med et af sine karismatiske smil i en særlig portræt- og hyldestudgave af tv-programmet "SchlagerFenster" på ARD.

Hotel holdes hemmeligt

Hvor Franzi25 er indlogeret under sit ophold i Danmark er hemmeligt. Pladeselskabet frygter, at entusiastiske fans skal trænge ind på sangerens hotel og slå lejr i lobbyen, sådan som det er sket ved flere tidligere lejligheder i provinsen, og hvor det i ekstreme tilfælde er kommet til sammenstød mellem kampklædt politi og ældre damer, komplet klædt i Franzi merchandize og bevæbnet med havenisser (Franzi elsker nisser).

Udover spørgsmålet om Franzi25's sikkerhed er der en lang række krav, hotellet skal leve op til. F.eks. kræver schlagerstjernen, at al hans mad bliver paneret - og gerne friturestegt - som han er vant til i sit hjemland, og som det sig hører og bør har han også en assistent med, hvis eneste job er at sørge for friske forsyninger af den bayriske specialitet, Thüringer Bratwurst. Noget tyder dog på, at han har udviklet en kærlighed for enkelte danske smagsoplevelser - vedvarende rygter går nemlig på, at sangstjernen smører stemmebåndene med rigelige mængder Rød Aalborg, som maskeres i den kaffe, han nyder til sin apfelstrudel mellem hver optagelse. Man kan dog efter sigende også ved særlige lejligheder lokke thaimad i ham.