Det kribler og krabler i håret, og inden du ser dig om, så har alle i familien de små dyr kravlende i håret. Heldigvis er den bedste lusekur også den simpleste.

Anne Thestrup Meimbresse, der er klinisk farmaceut på Apoteket fortæller, at en effektiv lusebehandling faktisk er ret simpel.

Anne Thestrup Meimbresse forklarer, at kæmning er det mest effektive middel mod lus, men hvis du vil gøre det lettere for dig selv, anbefaler hun, at du supplerer med en mild, men effektiv lusebehandling.

Den mest effektive metode er en kombination.

1. Brug en effektiv lusekur

Luse kur Anti Lice fra Australian Bodycare. Vis mere Luse kur Anti Lice fra Australian Bodycare.

Først skal du bruge en effektiv lusekur. Bruger du Anti Lice, tager en behandling kun 15 minutter. Følger du brugsanvisningen, er du sikker på at komme de kriblende bæster til livs en gang for alle.

Med Anti Lice behøver du kun én behandling. Det er særligt smart for børnefamilier, der gerne vil gøre behandlingen så nem og smertefri som muligt.

Pris: 139 kr.

Find Anti Lice fra Autralian bodycare her

2. Vask med shampoo og eventuelt balsam

Australian Bodycare hair rinse shampoo Vis mere Australian Bodycare hair rinse shampoo

Når du er færdig med behandlingen, skal den først skylles ud. Anti Lice skal bruges i tørt hår. Når du skal skylle kuren ud, er det vigtigt, at du putter i shampoo i håret, før du skyller med vand. Herefter vasker du håret grundigt med shampoo. Skal tættekammen igennem et langt eller tykt hår, kan det være en fordel at gøre det med balsam i håret.

Pris: 129 kr.

Køb en lækker shampoo fra Australian Bodycare her

3. Brug en tættekam til at slippe helt af med lusene

Fjerner både hovedlus og luseæg uden brug af kemikalier. Vis mere Fjerner både hovedlus og luseæg uden brug af kemikalier.

Når du skal kæmme for lus, er det vigtigt, du har redskaberne i orden. En effektiv behandling får du først, når du har en god lusekam med tætsiddende tænder, der kan fange lusene.

Har du behandlet håret med Anti Lice først? Så skal du blot fjerne de døde lus, og du er færdig, når du har kæmmet én gang.

Består din behandling kun af kæmning? Så skal du gentage kæmningen fire gange om ugen i to uger.

Når håret er vådt, lukker lusene ned og sidder stille. Og så kan du fjerne dem med kammen. Når du kæmmer, skal du væbne dig med både kam og tålmodighed, for du skal sætte cirka 30 minutter af til en effektiv kæmning.

Pris: 197,95 kr. - spar 13%

Køb en NitFree lusekam her

Start foran og arbejd dig systematisk rundt om hovedet, til du er tilbage ved start.

Når du kæmmer, skal du være opmærksom på at trække kammen helt fra hårrødderne ud til spidsen i én jævn bevægelse. Husk at tørre kammen af i et stykke køkkenrulle for hvert enkelte strøg, så du ikke kommer til at flytte lusene rundt.

