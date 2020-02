Dyreprint er her der og alle vegne - og det tegner ikke til at det bliver mindre vildt. Tværtimod er dyreprint kommet for at blive.

Det er ikke svært at se hvorfor; dyreprint kan nemlig hurtigt pifte et hverdagsoutfit op med enkle items, og skrues der lidt ekstra op for blusset, så er du klar til fest. Skal du kun vælge en ting, så er leopardprintet det ultimative største.

Dyreprint til hverdag

Fokuser på enkelte items, som taske, bluse eller halstørklæder.

Brug printet sammen med lyse farver og pasteller for at give et feminint udtryk og på den måde komme lidt væk fra leopardens sexede ry.

Dyreprint til fest

Anderledes bliver det, når du skal til fest i dyreprint. Kjoler, flotte støvler eller toppe kan hurtigt gøre et outfit festklar. Her kan du bruge de mørkere farver som sort og rød til at supplere med og dermed gøre dit outfit klar til festen.

Generelt er der frit spil - og der er mulighed for at starte ud i de små med dyreprint på tørklæder eller tasker eller blot som en del af en t-shirt eller sko. Find din indre vildkat frem og slå dig løs med dyreprint - en klassiker som holder dig mange sæsoner.

1. NUNOO - Ellie Hair-On Leo Leo taske

Tasken har to tilhørende skulderremme og et flot leopardmønster. – Et stort rum der lukkes med lynlås – Et indvendigt rum med lynlås – Tre mindre, udvendige rum med lynlås – Skulderrem i læder (Justerbar men ikke aftagelig)