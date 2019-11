Egentlig er Black Friday er overstået i denne omgang, men eftersom en anden stor tilbudsdag - Cyber Monday - står lige for døren, vælger de fleste at sætte priserne ned hele weekenden - og her kan du se de bedste.

Nåede du ikke at købe alt det, du havde planlagt på Black Friday? Så bare rolig, for mange butikker vælger at holde de gode tilbud kørende hele weekenden igennem.

På mandag er det nemlig Cyber Monday, en anden stor tilbudsdag, og siden Black Friday i 2015 fik sit gennembrud herhjemme, har mange danske butikker udvidet begrebet til at vare weekenden over.

Derfor er der stadig mange gode rabatter at hente i weekenden, og vi har her fundet nogle af de bedste.

Stil og mode

Nicehair*

Hårpleje, hudpleje, makeup og parfume med 25% rabat til og med 1. december. Levering på 1-3 hverdage og mulighed for gratis fragt ved køb over 399 kr.

Deichmann*

Spar op til 50% på sko til hele familien.

Stylepit*

Tøj og sko til mænd, kvinder og børn med op til 50% rabat. Spar yderligere 50 kr. med rabatkoden “Get50” hvis du bruger mindst 499 kr. 50 dages returret og 1-2 dages leveringstid. Find gode tilbud på mærker som Vero Moda, Hugo Boss, Birkenstock, Name It, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant, Samsøe Samsøe og Nike.

Sephora*

Er du til hudpleje, parfume og makeup af høj kvalitet, kan du gøre et godt køb her. Spar op til 60% i weekenden. Fragt fra 29 kr. og gratis, hvis du køber for mere end 450 kr. 30 dages returret.

Hjemmet

ILVA*

Drømmer du om nye møbler? Så er det hos Ilva du skal kigge. Det store møbelhus har nemlig op til 60% rabat på alt. Ja, du læste rigtigt, alt er sat ned.

Med24*

Gode tilbud på kosttilskud, vitaminer og hudpleje. Levering på 1-2 hverdage. Fragt fra 29 kr. Gratis fragt hvis du køber for mere end 200 kr.

Skousen*

Den store hvidevareforhandler giver op til 30% rabat online. Rabatten gælder, med nogle undtagelser, alle varer på Skousen.dk, men ikke i de fysiske butikker og ved prismatch. Gratis fragt.

Gucca*

Der kommer nye tilbud hver dag på bøger, film, elektronik og legetøj. Fragten koster fra 40 kr. og er gratis, hvis du handler for over 599 kr. Fem ud af fem stjerner på Trustpilot baseret på flere end 34.000 anmeldelser. Varer byttes frem til 31. januar.

Elektronik

Proshop*

Stor webshop med al den elektronik, hjertet begærer. Tag et kig på både de almindelige tilbud, og den særlige outlet-sektion, hvor du kan spare mere end 50%. Få leveret dine varer fra 29 kr. eller hent dem gratis i København eller Aarhus.

Coolstuff*

Du kan stadig nå at spare op til 90% på smarte dimser, du ikke vidste, at du ikke kan undvære. Alt lige fra sjov og spas gaver til praktiske opfindelser, der reelt kan gøre din hverdag meget nemmere. 1-2 dages levering, fri fragt på ordrer over 499 kr. og 90 dages returret.

Artiklen indeholder links til webshops, der giver Berlingske Media en kommission, hvis du køber noget. De er markeret med en stjerne (*). Det gør ikke varen dyrere for dig, og ingen webshops eller producenter har haft indflydelse på artiklens indhold.