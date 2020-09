Yoga er en træningsform, hvor alle niveauer kan være med. Det kræver derudover meget lidt udstyr. Vi guider dig til tre lette yogarutiner.

Hvis du scroller ned igennem instagram med hashtagget #yoga eller #yoggi, så finder du flotte billeder med personer i alle mulige stillinger, som for de fleste virker helt umulige at opnå. Men yoga er meget mere end at gå i spagat eller trække benene på nakken.

Yoga er for alle niveauer og er også helt almindelige stræk, som du sikkert allerede bruger, hvis du strækker ud efter en løbetur, eller kan huske fra gymnastiktimerne i skolen.

Yoga kan både styrke din balance, dine muskler og din smidighed. Så det gælder om at finde de øvelser, der matcher dine behov. Hvad enten du gerne vil af med din ømme ryg eller en dag at kunne gå i split.

Yoga er for alle, og du kan gøre øvelserne sværere eller lettere alt afhængigt af dit niveau:

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af YOGA FOR SOUL (@yoga.forsoul) den 14. Sep, 2020 kl. 8.32 PDT

Alt efter dine behov, så kan du lave nogle øvelser dagligt eller bruge det som en træningstime, som du laver et par gange om ugen.

Find bøger om yoga hos Bog & Idé her

Yoga kræver meget lidt udstyr og for det meste kan du nøjes med en god måtte og et træningsoutfit. Derudover så findes der et væld af services eller online videoer på både Youtube og Instagram, der kan lære dig, hvordan du skal bære dig ad.

Tre lette rutiner, du kan starte med

1: Få rank ryg med disse øvelser

De fleste bøjer lidt i ryggen og “hænger”, når de går og står. Det er ikke den bedste holdning for ryggen, ligesom man også ser pænere ud, når står med rank ryg. Disse simple yogaøvelser kan hjælpe dig til at ranke i ryggen.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af YOGA FOR SOUL (@yoga.forsoul) den 9. Sep, 2020 kl. 8.26 PDT

2: Nemme yogaøvelser til kontormusen

Yoga er en oplagt træningsform, hvis du bruger det meste af din dag på at sidde ned. Yoga kan både være med til at opbygge dine muskler ligesom yoga også er med til at strække dine ømme muskler ud.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Yoga (@yoga.tuts) den 9. Sep, 2020 kl. 2.10 PDT

3: Go-to yoga øvelser for begyndere

Yoga er ofte opbygget i et flow, som er en serie af øvelser, der når de udføres flyder let ind i hinanden, fordi den ene bevægelse leder videre til den næste. Med dette begynderflow kan du let komme ind i yogaens verden med enkle bevægelser, som både kan styrke balance og muskler.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Yoga (@yoga.tuts) den 5. Sep, 2020 kl. 4.10 PDT

Kom i gang med det rette udstyr her

Yogamåtte

En helt essentiel del af del af dit udstyr, når du skal dyrke yoga er yogamåtten.

Find dem hos Sportsmaster her.

Yogatights:

Dine yogabukser skal være behagelige, og samtidig er det også rart med helt smidige bukser, der smyer sig til kroppen. Det er nemlig lettere at bevæge sig i end løse joggingbukser.

Find yogatights hos Yogalove her eller hos Sportsmaster, der også har et udvalg af yogatights.

T-shirts og sports-bh'er

Mange der dyrker yoga sværger til kun at bruge tighst og en sports-bh. Dog er der intet i vejen for også have et t-shirt på. Her gælder det om at finde en bh med god støtte og en t-shirt, som er bahagelig at have på og som er svedabsorberende.

Find det hos Yogalove eller hos Sportsmaster