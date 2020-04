Coronakrisen har ikke kun ændret vores hverdag - vi er også begyndt at date på en helt ny måde. Eksperter mener, vores datingvaner er blevet ændret permanent.

Jagten på kærligheden og den eneste ene er blevet mere besværlig under coronakrisen. Normalt møder vi potentielle partnere gennem venner, bekendte, i foreninger eller på nettet, og efter at have set hinanden lidt an eller skrevet sammen, aftaler man en første date.

Men nu skal vi jo så vidt muligt begrænse de fysiske møder, og det har ændret den måde, vi dater på - sandsynligvis permanent. Det fortæller flere danske og udenlandske datingsider.

På et videomøde kan du i løbet af de første få minutter afgøre, om du klikker med den anden person eller ej Amanda Bradford, stifter af datingsitet "The League"

I stedet for at mødes fysisk, bliver vores første dates i stigende omfang erstattet af virtuelle møder. Mange af os har nemlig - i skyggen af Coronakrisen - fået øjnene op for videomødets fortræffeligheder i forbindelse med vores job, og derfra er der ikke langt til at foreslå en »videodate«.

»Fysiske møder bliver helt sikkert erstattet af digitale dates. Der er mindre på spil, og på et videomøde kan du i løbet af de første få minutter afgøre, om du klikker med den anden person eller ej,« fortæller Amanda Bradford, stifter af den amerikanske datingside »The League«, til mediet axios.

Også Dating.dk - det største danske datingsite - har mærket interessen for virtuelle dates, og har for nylig indført muligheden for at »mødes« via videochat.

Men hvad skal man foretage sig på sådan en videodate? Normalt har man jo en middag, en biograffilm eller en kop kaffe at tale om, hvis snakken går lidt trægt. Datingsiden "OkCupid" spurgte sine medlemmer, og her svarer 31% at de spiller et onlinespil sammen, 29% arrangerer middag og drinks hver for sig, 25% vil bare tale sammen i en almindelig videochat og 15% sætter sig til at se fjernsyn eller en film samtidig.

I det hele taget er interessen for onlinedating eksploderet, fordi vi jo i sagens natur ikke kan mødes på de steder, vi normalt møder potentielle partnere. Dating.dk har således oplevet en stigning i brugertallet på 30% i forhold til en »normal« periode.

Udover den ændrede adfærd har coronakrisen også medført andre forandringer på datingmarkedet, og nu pibler det frem med coronarelaterede datingservices. I den nye app'en »Quarantine Together«, som blev lanceret sidste måned, er der både indbygget videochat og en opfordring til at vaske hænder med faste intervaller.

Datingsitet »Coffee meets Bagel« tilbyder til gengæld virtuel »speed dating«, hvor kærlighedssøgende medlemmer mødes i en større videokonference, der er modereret af en repræsentant fra tjenesten.

