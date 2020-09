Sidste år blev den største undersøgelse af en befolknings sexliv offentliggjort. Projektet hedder Projekt Sexus og danskerne har svaret på spørgsmål om alt fra onani, seksualitet til utroskab. èn ting står dog klart: Et godt sexliv er vigtigt for danskerne.

Projekt Sexus blev sat i gang i 2017, og siden har 62.000 danskere blotlagt deres liv på lagnerne. Det er blevet til den 765 sider lange rapport "Sex i Danmark", der udkom sidste år.

Rapporten går i dybden med alt fra køn, onani, købesex, prævention til sexlyst og behov. Projektet har set på samspillet med livsstil, trivsel, sundhed og seksualitet.

En ting står lysende klart: Danskerne vægter et godt sexliv meget højt. 88% af mændene i undersøgelsen svarer, at det er vigtigt, meget vigtigt eller særdeles vigtigt med et godt sexliv. Det samme gælder for 73% af kvinderne.

»Noget af det, vi særligt hæfter os ved, er, at der er en meget markant kønsforskel, hvad angår seksuel aktivitet, betydning af et godt sexliv, tanker om sex, hvor hyppigt man har lyst til sex, og hvordan man vurderer sit sexlivs kvalitet,« siger overlæge og projektleder for Projekt Sexus Morten Frisch til Berlingske, og tilføjer:

»Det varierer markant mellem kønnene, og det betyder tilsyneladende mere for mænd at have godt sexliv end for kvinder.«

Snak om problemerne på lagenet

Men at danskerne tilsyneladende vægter et godt sexliv højt, står måske en smule i kontrast til det faktum, at en stor andel også svarer, at de opfatter deres sexliv som dårligt eller ikke-eksisterende. Det gælder for hver tredje kvinde og hver fjerde mand.

Det er for eksempel udfordringer med rejsning og fugtighed, manglende sexlyst eller deciderede smerter i forbindelse med samleje, der kan sætte en stopper for det sexliv som man ønsker sig. Ifølge en ekspert er det altafgørende at tale om problemerne:

“Rigtig mange par taler aldrig om det her. De har ikke et sprog til det. Og derfor har vi som sundhedspersonale en kæmpe opgave i at invitere til, at det kan vi godt tale om, siger klinisk sexolog og parterapeut Marie Thjellesen til DR.

