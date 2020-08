Forbrugere verden over vil have naturlige, rene og bæredygtige produkter. Skønhedsbranchen er ingen undtagelse, og i Danmark har beauty-brandet GOSH COPENHAGEN udviklet emballage af plastik fra verdenshavene, så forbrugerne kan vælge bæredygtige alternativer.

»Køb en mascara og red havene fra to plastikposer«. Med det budskab har den 100 procent danske familieejede virksomhed E. Tjellesen, med sit brand GOSH COPENHAGEN, indtil videre indsamlet og genanvendt hvad der svarer til tre millioner plastikposer, der alternativt ville have flydt rundt i havene.

Klima og bæredygtighed er nemlig emner, der trækker forbrugernes interesse, viser undersøgelser om den globale skønhedsindustri. Det amerikanske magasin Forbes rapporterer, at to tredjedele af forbrugerne er interesserede i at prøve naturlige produkter, mens 55 procent er interesserede i bæredygtig skønhed.

Parfumefri makeup siden 1980

Det kan mærkes hos den danske beautygigant, der ikke kun har klima på dagsordenen, men også veganske og allergicertificerede produkter. Virksomheden er den eneste, der producerer makeup i Danmark og har siden lanceringen af GOSH makeup i 1980 kun haft ganske få produkter med indhold af parfume.

Sådan affaldssorterer du dine beauty-produkter Beauty-produkter og kosmetik er tit sammensæt af flere dele som en æske, en børste, et stykke metal eller en pumpe. GOSH COPENHAGEN arbejder henimod løsninger med monoplast, som gør det nemmere at genanvende gamle produkter, og på www.goshcopenhagen.dk finder du en oversigt over, hvordan du skiller dem ad og sortere dem korrekt.

»Vi bruger vanilje i nogle af vores læbeprodukter for at give lidt smag, men derudover har vores makeup-produkter altid været uden parfume. Siden 2017 har vi desuden ikke brugt bivoks, honning eller silke i nye produkter, idet vi gerne vil give vores kunder veganske muligheder,« siger Rikke Skaarup Hansen, direktør for udvikling, indkøb samt produktion og kvalitet.

Co2-neutral produktion nord for København

Rikke Skaarup Hansen har været i virksomheden i 14 år og derfor oplevet branchens udvikling på nærmeste hold. For GOSH COPENHAGEN startede det for alvor i 2008, da virksomheden flyttede egenproduktionen til en CO2-neutral fabrik i Vassingerød. Med det fik man nye faciliteter, hvor det i dag er muligt at sortere de mere end 50.000 komponenter i fremstillingen af ny emballage.

Plastikken bliver sorteret og sendt til fabrikker, hvor det bliver renset, filtreret og smeltet om, hvorpå vi kan bruge det i vores emballage. Rikke Skaarup Hansen, direktør for udvikling, indkøb samt produktion og kvalitet hos GOSH COPENHAGEN

På E. Tjellesens bæredygtige fabriksfaciliteter i Vassingerød har de i stigende grad også mærket efterspørgslen fra samarbejdspartnere, hvor virksomheden i dag er blevet en foretrukken produktleverandør for diverse skønhedsmærker i både Danmark og udlandet. Heraf kan blandt mange nævnes det succesfulde danske brand Pudderdåserne, der også har haft fokus på genanvendelse af plastikposer i hudplejeseriens emballager.

»Plastikposerne opsamles i garn og fiskenet i havet omkring Indonesien af de lokale fiskere. Plastikken bliver sorteret og sendt til fabrikker, hvor det bliver renset, filtreret og smeltet om, hvorpå vi kan bruge det i vores emballage,« forklarer Rikke Skaarup Hansen.

Allergi er kommet på alles læber

Indtil videre kan forbrugerne købe omkring 10 forskellige produkter, der er mærket med OWP for Ocean Waste Plastic, og hvor op til 50 procent af emballagen stammer herfra. Virksomheden er startet med gængse produkter som foundation og mascara, og det er også her, at GOSH COPENHAGEN har sat ind med allergimærkede produkter.

75 år som dansk, familieejet beauty brand GOSH COPENHAGEN er et dansk, 100 procent familieejet beauty- brand, der sælger dufte, makeup- og kropsplejeprodukter i mere end 80 lande verden over. Virksomheden kunne i januar 2020 fejre 75-års jubilæum og har siden begyndelsen holdt både udvikling og produktion af mere end 70 procent af produkterne på dansk jord.

»Der findes mange typer af certificeringer, men vi valgte at satse på allergicertifikatet, hvilket stiller krav til både det færdige produkt men også hvert enkelt ingrediens. Det er almindeligt at være sart omkring øjnene, hvorfor vi startede med at udvikle flere forskellige typer mascara. Snart kan vi forhåbentlig præsentere en allergicertificeret eyeliner,« siger Rikke Skaarup Hansen.

Klima og bæredygtighed i produktudvikling

Løbende produktudvikling betyder, at særligt klima og bæredygtighed bliver tænkt ind i alle nylanceringer, og med mange års fokus på sortering og minimering af brug af engangsmaterialer, er det uundgåeligt, at det vil forsætte i den retning.

»Det er kun begyndelsen for os, og vi er glade for at mærke kundernes interesse. Over hele kloden kan vi mødes om, at vi skal passe på vores verdenshave, og vi er rigtig stolte af, at vi i fællesskab har indsamlet og genanvendt, hvad der svarer til tre millioner plastikposer,« siger Rikke Skaarup Hansen.

