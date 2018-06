Danskerne er de bedste i verden til at give livreddende førstehjælp. Men ved du, hvad du skal gøre, hvis en person falder om?

Danskerne har allerede vundet guldmedaljen. Vi er nemlig det land i verden, der oftest træder til med livreddende førstehjælp, når en person får hjertestop. Det er en guldmedalje, der er værd at holde fast på.

Og spørger man Karsten Stie, der ejer virksomheden ABC-Care, som udbyder førstehjælpskurser, og som er formand i Foreningen for Selvstændige Førstehjælpsinstruktørere (FSFI), så kan du sagtens enten lære eller genopfriske, hvad du skal gøre, hvis en person skulle få hjertestop, mens du er tilstede.

Førstehjælp, som hjertelungeredning og brug af hjertestarter, kan nemlig være altafgørende for, om en person overlever et hjertestop.

“Hjertestop er den ultimative dårlige tilstand. Jo længere en person ligger med hjertestop, svinder chancen for genoplivning. For hvert minut falder den med 5 til 10 procent. En person med hjertestop er i princippet død, så alt hjælp er bedre end ingen hjælp,” siger Karsten Stie.

Det er med andre ord enormt afgørende, at der er nogen til stede, der kan træde til hurtigst muligt og yde førstehjælp. Herunder giver Karsten Stie en udførlig guide til, hvordan du skal forholde dig, hvis en person falder om.

Danmark er blevet verdensmester i førstehjælp. Men kampen for at redde flere liv fortsætter hver eneste dag, og derfor er den tidligere landsholdsspiller Stig Tøfting og fodboldtræneren Poul Hansen gået i skarp træning for at få danskere i form til at redde endnu flere liv.

Tjek for kontakt

“Du skal finde ud af, om personen er bevidstløs. Det finder du ud af ved at snakke til dem, råbe til dem og til sidst ruske i dem. Hvis de ikke reagerer, er de bevidstløse.”

Tjek for vejrtrækning

“Hvis de er bevidstløse skal du sikre dig, at de trækker vejret. Før du kan det, skal du sikre dig, at de har frie luftveje. Altså få hovedet bukket bagover. Undersøg ved at lytte, om de trækker vejret. Hvis de trækker vejret, skal de lægges om i stabilt sideleje - en nyere variation af aflåst sideleje. Hensigten er, at de har frie luftveje, og de kan kaste op uden at blive kvalt, hvis det skulle ske.”

Skaf hjælp

“Hvis personen ikke trækker vejret her, skal du skynde sig at ringe efter hjælp og råbe efter hjælp. Her skal der meget gerne være en, der lokaliserer og henter den nærmeste hjertestarter. Når du ringer til alarmcentralen, bliver du vejledt gennem telefonen. Du bliver stillet om til en sundhedsfaglig medarbejder, typisk en sygeplejerske eller ambulanceredder.”

I sidste ende, hvis personen, der er bevidstløs ikke reagerer, skal man lokalisere en hjertestarter og bruge den. Arkivfoto: Scanpix

Giv hjertelungeredning

“Du skal nu give hjertemassage. Placer hænderne på brystbenet og tryk fem til seks centimeter ned i brystkassen 30 gange. Herefter puster du to gange i munden og fortsætter. Det gør du med en hastighed, så du trykker 100 til 120 gange pr minut. Du skal ikke være bange for at lave skader her - for eksempel at trykke eller brække et ribben. For når du går i gang er personen i princippet død. Det kan derfor ikke blive værre. Det værste du kan gøre er ikke at gøre noget, for alt hjælp er bedre end ingen hjælp.”

Brug hjertestarter

“Hjertemassage og kunstigt åndedræt bliver du ved med, til der forhåbentlig kommer en hjertestarter. Når den kommer, skal du følge de instruktioner, den giver. Du fortsætter proceduren, til ambulancen kommer - eller til personen begynder at trække vejret igen. Er der ingen hjertestarter i nærheden, fortsætter du med hjertelungeredningen til der enten er livstegn, eller til ambulancen ankommer.”

Læs mere om førstehjælp og hjertestartere her