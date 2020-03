De fleste danskere drikker kaffe i løbet af deres dag. Men hvor mange penge bruger vi på kaffe, hvor lang tid virker koffein, og hvor mange kalorier er der i kaffe? Vi har samlet 10 facts om kaffe

Morgenkaffe, formiddagskaffe, eftermiddagskaffe, mødekaffe og måske endda aftenkaffe, hvis du ikke har problemer med at falde i søvn med kaffe i kroppen.

Vi danskere drikker faktisk så meget kaffe, at vi er det tredje mest kaffedrikkende land i verden kun overgået af Østrig og Finland, ifølge en rapport fra 2017 udarbejdet af European Coffee Federation.

Men hvad ved du egentligt om kaffe? Vi har samlet 10 facts om bønnerne, som du måske ikke vidste.

1. Kaffe er en frugt

Hvis du lige tænker over det engang, så har du garanteret aldrig overvejet om kaffe er frugt eller en grøntsag, da det jo langt hen ad vejen ikke er en fødevare, du forbereder til et måltid. Kaffebønnerne, som vi bruger til at brygge kaffe af, er frugtkerner i et kaffebær. Man plukker bærret, tørrer frugtkødet væ for at komme til den koffeinholdige bønne, som ristes inden brug.

2. Brasilien er verdens største kaffeproducent

Udover at være kendt for regnskov og fodbold, så landet også kaffens hovedstad, da de står for ca. en tredjedel af verdens kaffeproduktion.

3. Over 60 kaffesorter i verden

Der findes mere end 60 kaffesorter, så der skulle være noget for enhver smag. Den mest populære kaffesort kaldes Arabica, som er den mildeste og udgør 70-75% af verdens kaffeproduktion.

4. 25 millioner mennesker arbejder med kaffeproduktion

Kaffeproduktion er en kæmpe stor industri, og selvom du ikke lige tænker over det, så er der 25. Mio mennesker verden over, der tjenere deres penge på din morgenkaffe.

5. Der servers friskbrygget kaffe på Den Internationale Rumstation

Førhen blev der kun serveret instant kaffe på rumstationen, men nu kan astronauterne nyde friskbrygget kaffe, de har nemlig fået fremstillet en kaffemaskine, som kan kværne kaffe i vægtløs tilstand.

6. Danskere foretrækker filterkaffe

En undersøgelse lavet af European Coffee Federation fra 2017 viser, at 52% af danskerne foretrækker filterkaffe mens 15% foretrækker stempelkaffe.

7. Der er 0 kalorier i sort kaffe

En helt almindelig sort kop kaffe indeholder lige præcis 0 kalorier og sætter sig altså ikke på sidebenene. Er du derimod til café latte lavet på letmælk, så henter du 90 kalorier hjem.

8. Kaffe er den anden mest efterspurgte råvarer

Råolie er nr. 1, men derefter kommer kaffe. Det betyder at kaffe er mere efterspurgt end fx guld, sukker og naturgas.

9. Vi spenderer 1150 kr. På kaffe

Ifølge Danmarks Statistik har danskerne et årligt forbrug på kaffe på 1150 kr. I Hovedstaden bruger danskerne i gennemsnitligt mere - nemlig 1310 kr. Om året.

10. Koffein virker i flere timer

Det er koffeinen i kaffe, der har den opkvikkende effekt. Koffeins halveringstid er ca. fem timer, det betyder derfor, at du kan have koffein i årene ret lang tid efter, at du har indtaget din kaffe.

