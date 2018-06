Danskerne deltager i disse dage i VM i fodbold i Rusland, men faktisk er danskerne allerede verdensmestre; i at træde til og hjælpe i tilfælde af hjertestop.

Fakta Sådan redder du liv med 3 nemme trin 1. Ring 1-1-2

Du kan ikke gøre noget forkert, når nogen får hjertestop. Det vigtigste er, at du gør noget. Træk mobilen lynhurtigt, og ring 1-1-2. Så guider de sundhedsprofessionelle dig gennem situationen. 2. Bliv guidet i livreddende førstehjælp

Placer dine hænder over brystet og tryk 30 gange – rytmen er 100 tryk i minuttet. Du behøver hverken en dukke eller et kursus for at træne. Du kan sagtens ramme VM-formen med en gammel fodbold. 3. Hent nærmeste hjertestarter

En hjertestarter øger chancen for at overleve et hjertestop markant. Og jo før den kommer frem, desto bedre. Bliv hjerteløber og hent nærmeste hjertestarter, hvis nogen nær dig får hjertestop Læs mere om, hvordan du redder liv her Trygfondens nye kampagne sætter fokus på, hvad du kan gøre, når en person oplever hjertestop, og hvordan du kan tilkalde hjælp.

Du kan også lære, hvordan man træder til og med ganske få trin hjælper en person med hjertestop. At redde et liv, er nemmere end du tror.

Læe mere om, hvordan du kan redde liv her