Sverige byder på mere end skov, klipper og rødmalede træhuse. På den svenske riviera i Halland er der bølgeskvulp, hvide sandstrande og cubansk surferstemning, og det hele kan nås på en miniferie. Blogger og jordemor Cana Buttenschøn har taget hele familien med, og det er absolut ikke sidste gang, ferien går til Sverige.

Cubanske rytmer strømmer ud fra den lille strandbar, og aftensolen kaster et varmt lys over børnene, der leger i strandsandet nedenfor. Snakken går ved de rustikke borde på verandaen og i den lille spisebar indenfor langes velduftende streetfood-retter over disken.

Min familie og jeg er kommet frem til Brittas Strandveranda, som ligger på den svenske riviera i Halland. Vi falder straks for stedets sydlandske, afslappede stemning og den skønne indretning med blomster på væggene og træplanker på gulvene. Menukortet er spartansk, men alt ser lækkert ud, og der er langt til de dårlige pomfritter og den halvsløje cappuccino, man tit forbinder med en strandbar.

Brittas Strandveranda. Billede: Cana Buttenschøn

Skrea Strand – Perfekt til børnefamilien

Brittas Strandveranda ligger en lille køretur fra Skrea Strand, hvor vi bor i en hytte på Ugglarp Camping. Fra hytten har vi en fantastisk udsigt over vandet, og Skrea Strand er kun en kort køretur herfra. Stranden er et perfekt sted for en børnefamilie som os. Vandet er dejlig lavt, og børnene kan løbe langt ud i vandet og lege, uden jeg som mor er ved at gå til af nervøsitet. Vi lejer et par Stand Up paddleboards fra campingpladsen for at prøve den populære vandsport SUP, Stand Up Paddle. Og det kan anbefales. Vi plumper i vandet nogle gange, men både børn og voksne får efterhånden styr på teknikken og kan padle rundt i det rolige vand uden at falde i.

SUP i Halland. Billede: Cana Buttenschøn

Billede: Cana Buttenschøn

Vandrehjem med yoga og mad lavet fra bunden

Vi tager også forbi og spiser middag på det skønne Falkenberg Strandbad. Her er der spa og super delikat mad, og selvom det er et fint sted, er stemningen tilpas afslappet, så det også fungerer at have børnene med.

Middag på Falkenberg Strandbad. Billede: Cana Buttenschøn

Herefter kører vi til Stenninge Vandrarhem, der ligger i grønne og rolige omgivelser. Vi bliver budt velkommen af et ældre ægtepar, som driver vandrehjemmet. Vi føler os hjemme med det samme. Vi mærker hurtigt, at ægteparret lever og ånder for stedet. Også i den mad, de serverer for os. Alt er lavet fra bunden. De presser deres egen juice og bager deres eget brød. Mange af de andre gæster er gengangere. Og det forstår vi godt, for her er så vidunderligt at være.

Vi kunne fint være blevet længere på vandrehjemmet. Her smukt og afslappet, og her er mange ting at lave. Der er f.eks. mulighed for yoga og en række dejlige vandreruter med historiefortælling undervejs for børnene.

Strand i Halland.Billede: Cana Buttenschøn

Det kan nås på en weekend

Vores miniferie til Halland og den svenske riviera var en øjenåbner for mig. Jeg anede ikke, hvad jeg skulle forvente af at tage mine børn med på ferie i Sverige. For mig var Sverige rødmalede huse og Pippi Langstrømpe og noget med at klatre i træer.

Det er fantastisk at opdage, at Sverige også er dejlige, rene badestrande, lækre spisesteder og masser af andre sjove aktiviteter. Og så er det så tæt på, at man kan nå en tur på en weekend. Det er i hvert fald sikkert, at vi kommer tilbage.