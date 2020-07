Friske blomsterbuketter er smukke og få kan få de fleste i godt humør - så længe de altså ikke er visnet. Men hvordan får du den friske buket til at holde længere? Vi guider dig.

Måske har du besluttet at forkæle dig selv, holdt fødselsdag ellers så er der en betænksom ven eller kæreste, som har foræret dig en buket blomster. Når pynter vores hjem med en frisk buket, så vil vi gerne have den til at holde så længe som muligt. Desværre går der oftest ikke meget mere end en uge før buketten er vissen og ikke længere pynter i hjemmet.

Find sommerfriske buketter til hjemmet her

De holder ikke evigt, men her er 7 tips, der kan få blomsterbuketten til at holde sig pæn i længere tid.

Beskær stilken på blomsterne. Du skal skære ca. 1 cm. af stilken i et skråt snit. Det gør at blomsterne lettere kan optage vand, fordi det skrå snit gør at stilken ikke står fladt på vasens bund - samtidig blotter det mere af den indvendige stilk, som optager vandet. Du kan gøre det igen med et par dages mellemrum.

Skift vandet i vasen. Der dannes bakterier i vandet, som buketten står i. Derfor skal du dagligt skifte vandet og vaske vasen.

Fjern blade fra buketten. Blade som ville stå under vand i vasen skal fjernes. Det får både din buket til at fremstå pænere samtidig med, at det forhindre råd og dermed bakterievækst i vandet.

Få friske buketter direkte hjem til dig her

Sæt blomsterne på køl. Det virker måske lidt sært, men sætter du din buket i køleskabet natten over, så holder de sig friske længere. Du kan også stille dem et andet køligt sted som en kælder eller altan. De må dog ikke få frost.

Undgå frugt tæt på dine blomster. Nogle frugter fx bananer udskiller luftarten ethylen, der får frugt til at modne. Det er smart, når man gerne vil have moden frugt, men det får samtidig dine blomster til at visne hurtigere.

Pluk det visne af buketten. Er der enkelte blomster eller blade, som er begyndt at visne, så pluk dem fra buketten. De visne blomster danner ekstra bakterie og kan derfor får resten af buketten til at visne hurtigere.

Giv dine blomster lidt sodavand. Endnu en lidt sær ting, men dine blomster har faktisk en sød tand. Giv dine blomster halv vand og halv sodavand fx Sprite eller 7up. Sukkeret giver næring til blomsterne og den lave ph-værdi i sodavand holder trit med bakterierne.

Find sommerfriske buketter til hjemmet her

Læs også: Trimning i haven: Sådan skal du klippe din hæk