For bloggeren Sarah Green er Småland den ideelle kombination af bjergtagende naturoplevelser, svensk idyl og forkælelse. Hun har taget kæresten med på miniferie til Småland i Sverige og er faldet pladask for det skov- og klipperige land.

En fiskeørn svæver roligt over skærgården, parat til at dykke ned efter fiskene, der har samlet sig i stimer i det klare vand. Et par kajakroere er gået i land på én af de små øer og nyder solen fra et bart, fladt klippeskær. Vi er hoppet på taxibåden i havnen ved den lille by Västervik og har nu kurs mod Hasselø, en af de 5000 øer i den smålandske skærgård. Her ude på båden har vi kig til dramatiske klippeskær og naturskønne øer, og vi er allerede helt forelskede i Småland.

Småland ligger i det sydlige Sverige. Det er kun nogle få timers kørsel fra København, men her er alligevel så anderledes og eksotisk. Vi kender naturligvis Småland fra Astrids Lindgrens fantastiske historier om Pippi Langstrømpe og Emil fra Lønneberg, men bliver alligevel overraskede over, hvor smukt her er, og hvor storslået naturen er herovre. Og for et par livsnydere som os, er det jo bare skønt at opdage, at Småland samtidig bugner af lækre spisesteder og fantastiske overnatningsmuligheder.

Bilfrit ø-liv

Sejlturen til Hasselö tager kun 20 minutter. Den lille ø er bilfri og en rigtig oase. Her er små, røde træhuse, klipper og smuk natur. Ja, det er lige så klassisk svensk, som vi havde drømt om. Her er kun få fastboende og ikke mange turister, og vi føler, at vi har det hele for os selv. Vi bor på øens vandrerhjem og nyder roen og de skønne omgivelser. Vil man have mere action, kan man leje både cykler og kajakker.

Inden turen til Hasselö overnattede vi på det hyggelige Hotell Park i Västervik. Hotellet blev hurtigt en favorit, og her skal vi klart tilbage til en anden gang. Hotellets fine, blomstrede tapeter og afslappede atmosfære var bare lige til at komme i feriestemning af.

Elg i sigte

Fra Västervik på Smålands østkyst rejser vi ind i landet til de store skove og dybe søer. Vi har sat os for at se elge, for hvis der er noget, vi forbinder med Sverige, er det netop det enorme klovdyr.

Vi ved, man ikke altid kan være heldig at spotte en elg ude i den fri natur, så vi kører ind til en af Smålands elgparker, nemlig Skullaryd Elgpark. Her tager vi på en guidet tur, hvor vi sidder i en vogn med en traktor foran. Den store park er indhegnet, men det føles fuldstændig som at være ude i naturen. Og pludselig dukker de op, elgene, og de kommer så tæt på vores vogn, at vi kan klø dem bag ørene.

En verden af søer

De store naturoplevelser er omdrejningspunktet for vores rejse i Småland. Men heldigvis er vi ikke så meget ude i vildmarken, at det kræver særlige »Alene i Vildmarken«-kompetencer. Faktisk elsker vi at kunne være ude i naturen, men samtidig have muligheden for at bo godt og ikke for primitivt, hvis det er det, vi lige har lyst til.

Vores næste stop er nationalparken Åsnen, hvor man kan overnatte i dejlige hytter på Getnö Gård, et lille, kombineret naturcampingplads og friluftscenter. Herfra er der de bedste betingelser for at udforske nationalparken.

Åsnen er et kæmpe søområde med over 1000 små øer. Her er elge og vildsvin og masser af flotte rovfugle. Og så er der de smukke bøgeskove og masser af mos og lav, som har perfekte vækstbetingelser her i den rene luft. I Åsnen går vi ture og tager på en rigtig fiskeørnssafari, hvor vi sejler rundt mellem de små øer på udkig efter de store rovfugle. Vi har held med at spotte den imponerende fiskeørn, men også en række andre fuglearter.

