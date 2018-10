Black Friday bliver igen i år en stor shoppefest for de mange danskere, der elsker gode tilbud, og som i den grad har taget det amerikanske koncept til sig. Måske er det nu, du skal investere i den kaffemaskine, du har drømt om, eller nu du skal have skiftet dynerne ud? Eller også er det den perfekte anledning for dig til at tage hul på julegaverne?

Kom på forkant med julegaverne

Black Friday er blevet et velkendt fænomen i Danmark i løbet af de sidste par år, men hvor kommer denne shopping-tradition egentligt fra? Det hele startede i USA, hvor fredagen efter Thanksgiving er blevet betragtet som den uofficielle start på julehandlen. I Danmark har Black Friday ind til for nyligt været et ukendt fænomen, men mange danskere har i den grad taget begrebet til sig i de senere år. Ikke mindst fordi Black Friday er blevet en kærkommen lejlighed til at få styr på de mange gaver, vi køber i julen - julegaver, værtindegaver, kalendergaver, mandelgaver og selvforkælelsesgaver i god tid, så julen kan nydes i ro og mag.

Hvor kommer det sorte fra?

Der er flere forklaringer på, hvorfor dagen hedder ”Black Friday”. En af forklaringerne er, at det handler om sorte tal på bundlinjen, der er ensbetydende med overskud i detailhandlen. En anden forklaring henviser til slavehandlen, der efter gammel tradition fandt sted dagen efter Thanksgiving. Endeligt mener nogle, at navnet på dagen hentyder til det trafikkaos, der opstod i USA, når glade forbrugere kørte ud for at shoppe.

Uanset hvilken forklaring, der holder, så er det oplagt at tage farven sort helt bogstavelig på Black Friday og gå på jagt efter items og mode i den moderigtige farve. Sort lingeri, sort service eller sorte viskestykker – mulighederne er uendelige. Særligt når det gælder julens fester, er sort en farve, der tilfører dit look magi og mystik. Gå efter et stilet suit eller en lækker klassisk sort kjole, der oser af klasse og elegance.

I år bliver Black Friday igen en kæmpe fest i Magasin. Festlighederne skydes i gang med masser af vanvittige tilbud og spændende aktiviteter fredag kl. 6. Magasin holder åbent helt til kl.24 denne fredag. Resten af weekenden vil der også være gode tilbud.

