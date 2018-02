For et par uger siden hev Anders Hemmingsen sin ven Thomas med til Fast & Furious LIVE i London, uden at han vidste noget i forvejen. Se videoen og læs omkring Anders' tur her.

Anders: Jeg havde hans pas liggende, uden han anede det, og først da jeg viftede et boarding pass i hovedet på ham, gik det op for ham, at vi skulle afsted.

Han kendte ikke ret meget til Fast & Furious-universet, og havde faktisk kun set én af filmene. Så jeg var rimelig spændt på, hvordan han ville opleve showet, om han overhovedet ville synes, det var fedt.

Nu, hvor vi har været hjemme et stykke tid, har jeg tænkt mig at spørge ham, hvad han synes om det.

Hvad synes du om liveshowet?

”Det var faktisk sjovt. Har kun set den første film, så aner ikke, om nogle af scenerne var med i filmene. Går ikke ud fra, at der er en ubåd med?”



Jo da! Super fed scene jo?

”Altså, hvor den kommer op gennem isen? Var det med?”

Ja! Men okay, du har ikke set alle filmene. Hvad synes du så om det hele? Kan man tage ind og se det alligevel? Vi var jo backstage, hvad synes du om det?

”Helt fint! Jeg blev gode venner med ham, der guidede journalisterne rundt og også med en af stuntkørerne. Greg og Nathan. Dejlige drenge.”



Selve showet! Altså forberedelserne!

”Altså, du fik mig jo lokket ind i en af biler sammen med ham Nathan. Der var totalt akavet stemning i starten, men da vi var ved at køre galt, var det faktisk meget sjovt.”

Var I ved at køre galt?

”Du var der jo?”



Ja, ude bagved. Jeg så jer ikke køre.

”Hvad? Hvem var det så jeg vinkede til? Nå, lige meget. Men Nathan kørte jo rundt og trak håndbremsen hele tiden, for der var ikke så meget plads. Så han bankede til den, og kørte næsten ind i væggen. Tror han prøvede at imponere mig, men det virkede ikke.”



Du sad ikke og var sur, vel?

”Nej nej. Vi hyggede. Men du ved… han havde vel regnet med, at den lille søde dreng ville kaste op efter 10 sekunder. Men da jeg bare sad og kiggede dumt på ham, satte han farten op, og da vi var lige ved at ramme en anden bil på banen, da blev det sjovt.”



Så du havde en god tur?

”Ja da! Det var ligesom at være 10 år igen. Dengang jeg spillede Gran Turismo og havde en Nissan Skyline - helt tunet! Tror jeg landede på 1000 heste eller noget…”

Ja ja, men showet! Hvad synes du om det?

”Det er jo det, jeg prøver at forklare!”

Du snakker om computerspil!

”Ja, men det var sjovt at prøve at køre vildt - sådan rigtigt. Det vildeste jeg har prøvet var glatbane da jeg tog kørekort. Det her var vildere. Drengedrøm, du ved.

Så du ville gerne tage dine børn med til selve liveshowet?

”Har ikke børn, men jeg kan tage min far med i hvert fald. Han er godt nok mere til rally, men jeg tror ikke, de har planer om at køre på grus. Det kunne jeg selvfølgelig have spurgt om…”

Du sagde lige, at det var lige som at være 10 år igen! Så kan man jo godt tage sine børn med?

”Ja – det kan man sagtens. Og jeg har hørt at skuespillerne taler dansk, når de kommer til Danmark!”

