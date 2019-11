Er du vild med at pløje reklameaviser igennem? Køber du altid ind i enorme mængder? Eller bruger du primært moderne teknologi til at finde de bedste udsalgsvarer? Find ud af hvilken slags tilbudsjæger, du er.

Nogle vil gå langt for et godt tilbud. Der er dem, der samler rabatkuponer i massevis, dem der ligger i kø hele natten og dem, der krydser grænsen til vores tyske naboer for at returnere med en fyldt trailer.

Fælles for os alle er, at vi konstant bliver bombarderet med lokkende reklamer og dragende tilbudsskilte, men hvordan vi vælger at gå på tilbudsjagten er vidt forskelligt. Det forklarer forbrugs- og detailhandelsekspert Mette Skovgaard Frich, der er stifter af Retail Insights.

Den moderne tilbudsjæger tilhører ofte den yngre generation, der bruger internettet som sin foretrukne jagtmark. Foto: Unsplash, Lauren Fleischmann Vis mere Den moderne tilbudsjæger tilhører ofte den yngre generation, der bruger internettet som sin foretrukne jagtmark. Foto: Unsplash, Lauren Fleischmann

»De fleste danskere er rigtig glade for et godt tilbud, men hvor nogle elsker at læse tilbudsaviser, foretrækker andre at gøre kup på nettet. Generelt er der opstået flere typer tilbudsjægere og flere måde at opsøge billige varer på«, forklarer hun.

Mette Skovgaard Frich oplever især tre tendenser og tre typer af forbrugere, når det kommer til danskere, der holder af et godt tilbud.

Vind et gavekort på 2.000 til Deichmann Sko

Eovendo trækker lod blandt alle der opretter sig som bruger på inden d. 28. nov. (inden Black Friday). Klik her for at læse mere

Den traditionelle

Typen der stadig modtager reklamer i sin postkasse, og som nøjsomt bladrer samtlige tilbudsaviser igennem for at se, om der skulle være et godt kup. Går også gerne i flere forskellige supermarkeder for at handle pasta og rugbrød billigst.

»Her er tale om den klassiske tilbudsjæger, som der dog lige så stille bliver færre og færre af«, lyder det fra Mette Skovgaard Frich.

"Reklamer - nej tak"- skiltet er ingen garanti for, at personen ikke er til falds for et godt tilbud andre steder end i postkassen. Foto: Colourbox Vis mere "Reklamer - nej tak"- skiltet er ingen garanti for, at personen ikke er til falds for et godt tilbud andre steder end i postkassen. Foto: Colourbox

Den traditionelle type kan også til tider kategoriseres som hamstreren, der hurtigt kan fylde en hel indkøbsvogn og gerne kommer hjem med otte pakker toiletpapir fordi "de var på tilbud". Denne type køber som udgangspunkt store partier af varer - ikke for at fylde et beskyttelsesrum - men for at spare penge. Ifølge Mette Skovgaard Frich er der dog ikke langt fra hamstreren til den gammeldags tilbudsjæger.

»Hamstreren og tilbudsavis-jægeren overlapper ofte, da tilbudsaviser jo netop handler om mængdetilbud. Der er dog forskel på, hvor store mængder man lægger i indkøbsvognen«, forklarer hun.

Fire steps til at komme i gang: Sådan virker Eovendo 1. Opret bruger på eovendo.com

Det er gratis og tager kun 10 sekunder 2. Se butikker

Find din shop blandt Eovendos mere end 400 partnershops 3. Shop genne Eovendo

Vi registrerer dit køb automatisk og giver dig cashback 4. Udbetaling

Vælg f.eks. automatisk udbetaling til din bankkonto

Den moderne

Den moderne tilbudsjæger tilhører ofte den yngre generation, der bruger internettet som sin foretrukne jagtmark. Det er der, ifølge Mette Skovgaard Frich, flere gode grunde til.

»Med nettet har vi skabt en ny tilbudsadfærd, der gør, at tilbud ikke længere begrænser sig til tilbudsperioder. De findes konstant på nettet, og udbuddet er samtidig meget større end i tilbudsaviserne, ligesom det er nemmere at sammenligne tilbud«, lyder det.

»Den moderne tilbudsjæger takker ofte ja til nyhedsbreve, tilbud på mails og har flere medlemsskaber eller loyalitets-app’s.« Foto: Colourbox Vis mere »Den moderne tilbudsjæger takker ofte ja til nyhedsbreve, tilbud på mails og har flere medlemsskaber eller loyalitets-app’s.« Foto: Colourbox

Hun forklarer videre, at net-jægeren ikke kun leder efter tilbud, men også rabatter og fordele ved at følger brands og butikker via digitale kanaler.

»Den moderne tilbudsjæger takker ofte ja til nyhedsbreve, tilbud på mails og har flere medlemsskaber eller loyalitets-app’s. Til gengæld for at videregive sine oplysninger og modtage alle disse henvendelser opnår man flere økonomiske fordele. Det kan være invitationer til før-udsalg eller shopping-aftener«, siger hun.

Fyld din garderobe op med lækkerier fra Eovendo. Foto: Unsplash, Amanda Vick Vis mere Fyld din garderobe op med lækkerier fra Eovendo. Foto: Unsplash, Amanda Vick

Nettet giver også den moderne tilbudsjæger mulighed for at udnytte teknologien til at spare penge. For eksempel via et såkaldt cashback-site som eovendo.dk, hvor man opretter en profil og efterfølgende tjener penge, hver gang man køber noget.

Fremgangsmåden er simpel: Når du har oprettet dig som bruger på Eovendo, kan du frit klikke ind på de mange tilbud og shoppe løs i de største og mest populære webshops som du plejer, og tjene en procentdel af det beløb, du har shoppet for. Pengene kan du få indsat på din bankkonto eller bruge til yderligere køb.

Den skeptiske

Mange danskere pryder deres postkasser med "Reklamer, nej tak"-skilte og opsøger - modsat deres forældres generation - bevidst ikke rabatter og tilbud. Denne tendens kategoriserer Mette Skovgaard Frich som "skeptikeren" - en snusfornuftig type, der ikke lader sig rive med af et hvilket som helst tilbud. Derimod leder de målrettet efter konkrete varer.

For mange danskere er tilbudsjaget gået fra blade i postkasse til sofahygge med iPad'en. Foto: Unsplash, Brooke Lark Vis mere For mange danskere er tilbudsjaget gået fra blade i postkasse til sofahygge med iPad'en. Foto: Unsplash, Brooke Lark

»Skeptikeren bruger typisk søgemaskiner til at danne sig et overblik over, hvor man får det bedste produkt til den billigste pris. Denne type tænker sig om, før et tilbud ryger i kurven,« siger hun. På trods af skeptikerens umiddelbare modvilje mod tilbudsannoncering, kan de dog ikke sige sig helt fri for at jage et godt tilbud, når de ser et.

»Mange danskere vil gerne fortælle sig selv, at de ikke er slaver af butikkernes gode tilbud og at de ikke er til salg for kommercielle budskaber. De nægter at klikke på Facebook-annoncer eller åbne en reklameavis, men selvom de selv synes, at de er højt hævet over vores forbrugerkultur, så kan de alligevel ikke sige sig fri for et godt tilbud. Sådan har de fleste af os det jo«, forklarer Mette Skovgaard Frich.