Smukke dybe juvelnuancer og stærke 80’er glam referencer er nogle af de største tendenser i julens smukke fest-outfits! Drømmer du om det helt perfekte look til julens skønne fester, så læs med her i vores guide, hvor vi klæder dig på til festlighederne.

’Last Christmas’ drøner ud af højtalerne, dansegulvet er ved at være fyldt, og juleøllen smager ekstra godt. Sådan en skøn aften med vennerne, kollegerne eller familien kræver det perfekte outfit, hvor du føler dig velklædt og tilpas. Og netop julens mange fester indbyder til at gøre sig ekstra fin med blød velour, smukke blonder, strålende palietter og accesories med masser af kant.

80’er luksus glam

En af sæsonens helt store tendenser er store kraver, brede skuldre, knælange støvler, lamé og masser af palietter. Vær derfor ikke bange for at give dit outfit et touch af den luksus og glamour, vi kender fra 80’erne. Uanset om du er til den korte eller lange kjole, vil du funkle som en ægte 80’er stjerne, når du indtager dansegulvet.

Twist dit look med et suit

Et suit går man aldrig i byen med – særligt hvis du kombinerer det med feminine detaljer, sjove strømper og glitrende accesories. Og så er det virkeligt rart at have på, ikke mindst når du stjæler dansegulvet med din egen version af et break-dance-headspin. Mix suitet med et par høje stilletter, hvis du er til et klassisk look, eller et par hvide sneakers, hvis du er til et mere sporty look, der oser af feminin power.

Glem ikke dine accesories

Uanset om du hopper i den perfekte kjole i glitrende stoffer eller et stilet suit med kant, så sørg for, at du ikke går ned på accesories. Udnyt den kære juletid, som er den tid på året, hvor det for alvor er tilladt at gå amok i smukke accesories som pallietsløjfer, store ørenringe, glitrende strømper, farvestrålende stilletter eller en lækker taske i rød eller sølv. Voilá – du er klar ti at indtage julens fantastiske fester!

