Selvom du har tøjkrise, så behøver du ikke altid skifte tøjet ud. Ofte kan den rigtige accessory gøre tricket. Vi har fundet 5 forskellige accessories, som kan pifte ethvert outfit op.

De fleste kender det; Et kig rundt i garderobeskabet og det hele virker slidt og som noget, du har set 100 gange før. Men den rigtige accessory kan ændre et outfit fra hverdag til fest eller give det nyt liv.

Det tager ikke mange sekunder at tage et par øreringe på, en hårbøjle eller et bælte, og det kan ofte være nok til at ændre dit outfit til det bedre.

1. Skab kontrast med farver

Er du som de fleste af os her i Danmark glad for hvid, grå og sort, så kan du hurtigt skabe ekstra spil i dit outfit ved at vælge sko, taske eller smykker, der har farve eller som fylder mere som fx skulpturelle øreringe.

2. Brug det til alle lejligheder

Med accessories kan du gøre et outfit mere festligt eller hverdagsvenligt. Du kan også tilføje guldsmykker til et simpelt outfit for at dresse det lidt op eller tilføje en hårbøjle. En bøllehat eller sneakers kan hurtigt gøre en kjole eller en pæn bluse mere street.

3. Match dine accessories

Har du f.eks en kjole i flere farver, så sørg for at dine accessories som fx taske, sko eller smykker passer med en af farverne. Du kan også sagtens bruge flere forskellige halskæder eller fingerringe sammen for at skabe et mere boheme-agtigt udtryk.

4. Prøv dig frem

Noget af det bedste ved accessories er, at de hurtigt kan tages af igen - også når du er taget afsted. Så vær ikke bange for at prøve noget nyt og teste lidt af.

Sæsonens helt store trend inden for accessories er oversized hårbøjler og bøllehatte med anderledes mønstre.

1. Double Pack Dull Satin Scrunchies fra NA-KD

Double Pack Dull Satin Scrunchies hårbånd fra NA-KD Vis mere Double Pack Dull Satin Scrunchies hårbånd fra NA-KD

Pris: 79 kr.

2. Voluminøse hårbøjler

Nyeste trend indenfor accessories er oversized hårbøjler. Vis mere Nyeste trend indenfor accessories er oversized hårbøjler.

Den smukke bøjle kan findes i fem moderigtige farver.

Tilbudspris på sort 49,50 kr.

Pris på de andre farver 99 kr.

3. Mange kæder i én

Smuk mulit-halskæde med måne. Vis mere Smuk mulit-halskæde med måne.

Den smukke kæde kan købes i guld eller sølv.

Pris: 109 kr.

4. Chunky Pointy Cat Eye Sunglasses fra NA-KD

Chunky Pointy Cat Eye Sunglasses fra NA-KD Vis mere Chunky Pointy Cat Eye Sunglasses fra NA-KD

Pris: 109 kr.

Vælg mellem to farver.

5. Store skulpturelle øreringe

Smukke ovale muslinge-øreringe i guld - perfekt accessory Vis mere Smukke ovale muslinge-øreringe i guld - perfekt accessory

Tilbudspris: 62,30 kr. - førpris: 89 kr.

6. Fluffy Bucket Hat fra NA-KD

Fluffy Bucket Hat fra NA-KD - bøllehat Vis mere Fluffy Bucket Hat fra NA-KD - bøllehat

Pris: 179 kr.

7. Bøjet Metalhårspænde fra NA-KD

Bøjet Metalhårspænde fra NA-KD Vis mere Bøjet Metalhårspænde fra NA-KD

Pris: 79 kr.

8. Checked Bucket Hat fra NA-KD

Checked Bucket Hat fra NA-KD Vis mere Checked Bucket Hat fra NA-KD

Pris: 219 kr.

9. Ultra smarte og trendy 3-pack Pearl Covered Hairclips fra NA-KD

Ultra smarte og trendy 3-pack Pearl Covered Hairclips fra NA-KD Vis mere Ultra smarte og trendy 3-pack Pearl Covered Hairclips fra NA-KD

Pris: 99 kr.

