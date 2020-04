Hvilken slags taske skal du vælge? Spørgsmålet spøger hos mange kvinder og det lette svar er en af hver. Vi har udvalgt 7 håndtasker, som kan pynte i enhver garderobe.

Håndtasker, clutches, shoppere og bæltetasker. Der findes mange ord, der alle dækker over det samme: Taske.

Det kan være en jungle at finde rundt i de forskellige tasketyper - og helt ærligt så er forskellen ikke altid stå stor. Det meste handler om design som f.eks. farver, mønstre og materialer og derudover størrelser. Clutches og håndtasker er som regel i den mindre ende imens shoppere og tote bags kan findes i lidt større varianter. Derimellem finder du selvfølgelig bæltetasker og rygsække, som begge er sprunget frem med fornyet energi i modebilledet og sagtens kan være en del af et moderigtigt outfit.

Men hvad end du er studerende, arbejder, på barsel eller noget helt fjerde så har hver tasketype sine egne fordele. Håndtasken er bestemt et af garderobens musthaves. Om du skal på café med veninderne, til sommerfest, på arbejde eller bare ud at gå en tur, så har du brug for et sted til at opbevare de mest nødvendige genstande. Der findes flere typer af håndtasker alt afhængigt af, hvad du er mest komfortabel med:

Crossbody

Tasken har en rem, som du kan tage over modsatte skulder. På den måde bliver tasken praktisk at bære rundt på, og du har hænderne fri til andre gøremål.

Har som regel ingen rem eller blot en lille en, som du kan holde i. Det er en stilren taske og er især god til middage på restaurant, besøg på cocktailbarer eller andre sociale sammenhænge. Tasken kan også gøre sig ud for en større pung til dem, der har mange former for kort i deres pung. Det er også en taske du let kan have liggende på arbejde eller i en større taske skulle den spontane idé om vin i solen efter arbejdstid opstå.

Er i virkeligheden den gode blanding mellem en clutch og en crossbody. Remmen er ikke lang nok til at kunne nå hen til modsatte skulder, men kan hænge på den ene skulder og ofte lige under armhulen. Den sidder tæt til kroppen og er en feminin accessorie. Når tasken hænger lige ved hånden, så er det nemt at komme til og finde pung og telefon frem.

Hvis du vil være helt på den rigtige side, så går du efter en håndtaske med en aftagelig rem. De fleste håndtasker fås nemlig med en rem, som kan tages af og på. Dermed har du både clutch og skuldertaske i én.

Vi har udvalgt syv håndtasker, som passer ind i modens tendenser med både læder og tern. Derudover er de perfekte til at blive luftet i det gode vejr og kan rumme det allermest nødvendige uden, at du skal slæbe rundt på hele dit arsenal hele dagen.