Myterne om mænd og hårtab er mange. Vi gør op med nogle af de mest hårdnakkede, så du kan skelne mellem gode historier og skinbarlige sandheder.

En stor del af den mandlige befolkning oplever, at de bliver tyndere i toppen med alderen og der mangler ikke kreative forklaringer på, hvorfor hårpragten aftager i volumen. Her kommer nogle af de mest fantasifulde.

1. Skaldede mænd er lagenløver med høj IQ

Hvem drømmer ikke om, at både sexdrive og intelligenskurve tager en drastisk opadgående kurve i takt med, at det tynder ud i den samsonske løvemanke? Denne sejlivede myte taler desværre lidt for meget ind i idealforestillingernes fortryllede univers. For godt nok har skaldede mænd ofte et højere indhold af testosteron i kroppen end ikke-skaldede mænd, fordi testosteron er med til at forårsage arvelig skaldethed. Men det er desværre ikke garanti for, at de er vildere lagenløver end andre. Forskere i Tyskland påstår ganske vist, at de har fundet en sammenhæng mellem udviklingen af hjerneceller og hårsække (svækkede hårsække forårsager hårtab), men de nagelfaste beviser mangler.

2. Stå på hovedet og få mere hår

Nu vi er ved hårsække, så balancerer denne myte på en forestilling om, at hvis man sørger for at vende bunden i vejret på sig selv tilpas ofte, øges blodtilførslen til hovedbund og hårsække med det resultat, at man får mere hår på hovedet. Blod til hovedet er ikke nødvendigvis er dårlig ide, men svækkede hårsække har brug for mere end blod til at vokse.

Sådan kan Provexin hjælpe dig Provexin® er en gel, der kan reducere hårtab forårsaget af androgen alopeci (arveligt hårtab). Produktet skal masseres ind i hovedbunden to gange dagligt.

Ingredienserne i Provexin® fremmer betingelserne for hårvækst ved at rense hårsækkene fri for snavs og stimulere hårsækkene til at producere nyt hår.

Produktet har ingen registrerede bivirkninger og kan bruges sammen med dine hårpleje- og stylingprodukter. Læs mere og bestil din første pakke til 149 kr. på provexin.dk

3. Spinat giver tykt hår

Her bør man nok kigge en ekstra gang på Skipper Skræk. For nok svulmer hans overarme af indholdet i de grønne dåser, men hans hår er bemærkelsesværdig tyndt under den hvide kasket. Dermed ikke sagt, at vores kost ikke er med til at påvirke vores hårvækst. De rigtige vitaminer og mineraler har en gavnlig effekt på håret, såvel som resten af kroppens sundhedstilstand. Spinat indeholder blandt andet A-vitamin, jern og zink, som er med til at holde hovedbunden sund og fremme hårets dannelse og vækst. Tendens til mandligt hårtab er vel at mærke genetisk bestemt, så i den forbindelse har indtaget af spinat ikke nogen afgørende betydning.

4. Når man klipper håret bliver det stærkere

Denne myte kunne meget vel være udtænkt af en driftig salgsmedarbejder inden for frisørfaget, for der er ikke nogle holdbare beviser på, at håret bliver hverken stærkere eller mere modstandsdygtigt af at blive klippet ofte. Hvis det var tilfældet, ville mange mennesker med tyndt og fint hår med al sandsynlighed tage daglig opstilling foran landets frisørsaloner. Når det kommer til mandligt hårtab, så gør det heller ikke nogen nævneværdige forskel, hvor tit man svinger saksen. Håret falder nemlig af ved selve roden.

5. Pluk ét gråt hår og der kommer to nye

Hvis det virkelig var sandt, at man kunne få to nye hår ved kun at fjerne ét, så var der jo skabt en helt ny DIY trend inden for hårtab. Det er beklageligvis ikke tilfældet, og hvis man har galoperende høje tindinger, så er det bedre at værne omhyggeligt om sine sølvstænk.

6. Brug af hat giver hårtab

’Håret kan ikke ånde, når du lukker det inde under en kasket’ er en kommentar, som stadig kan få mange til at undre på, om der er en sammenhæng mellem hårtab og brug af hat? Håret har godt af at få luft og ilt, men det ”ånder” ikke på traditionel vis. Ilt bliver ført frem til hårsækkene via blodet, så håret får det nødvendige næringsstoffer ved roden og ikke ved selve hårstråene. Hvis man ofte bærer hat, så bør man dog være opmærksom på, at tætsiddende hatte fanger fedt fra hårbunden og snavs fra håret, som kan få håret til at se kedeligt og slidt ud.

Kilder: haarklinikken.dk, treated.com, hairboost.dk, made4men.dk, crescina.dk