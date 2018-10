Der går ikke længe inden den store festsæson skydes i gang; årets mange julefrokoster venter lige om hjørnet, og måske har du allerede styr på garderoben, men hvad med den perfekte festmakeup? Få de vigtigste tips og tricks til festmakeuppen her.

Julefrokost-sæsonen er for alvor startet, og det betyder en masse festlige sammenkomster. Ofte er der ikke meget tid til at få lagt makeuppen, så den både er flot og holder til fest og dans hele natten.

Og er der ét tidspunkt på året, hvor man for alvor kan gøre noget ekstra ud af påklædning, hår og makeup, så er det til årets julefrokoster, og derfor får du her de vigtigste tips og tricks til et holdbart og super smukt fest-look.

#1) Et godt udgangspunkt

Julens mange fester kræver lidt ekstra både af din hud og din makeup. En fest-makeup kræver et velplejet ‘lærred’, og hvis huden er sund og frisk, så kommer man langt. En pæn, glat hud er fundamentet for en ordenlig fest-makeup. Du skal derfor sørge for at pleje din hud hver dag for at holde den smidig og velfugtet. Og det er ikke kun i dagene op til den store aften - men hele året rundt.

Rens din hud morgen og aften for at fjerne al støv, snavs, sved og døde hudceller. Derefter skal du fugte huden med en creme, som matcher din hudtype. Vær opmærksom på, at din hud har brug for ekstra pleje i takt med at vejret skifter, temperaturen falder, og der er mere blæst og frost.

En helt rød læbestift kan være prikken over i'et i dit festoutfit. Foto: Magasin Vis mere En helt rød læbestift kan være prikken over i'et i dit festoutfit. Foto: Magasin

#2) Den perfekte base

En jævn og ensartet hud er basen i enhver makeup, så her gælder det om at finde en foundation, der både passer til din hudtype, opfylder dine behov for dækkeevne og matcher din hudtone, så du får så naturligt et resultat som muligt.

Husk, at din foundation ligger meget flottere på en jævn og gennemfugtet hud, så det er vigtig at eksfoliere din hud regelmæssigt og give den masser af fugt. Det er den optimale base for en flot makeup, og du slipper for, at din foundation flager eller udtørrer.

TIP! Skal din makeup holde hele natten – og det skal den jo gerne – så er en primer et must. Den ikke bare udglatter huden, så den bliver jævn og fin, men den udligner også farveforskelle i huden og sørger for, at den øvrige makeup lægger sig flottere på huden og holder meget bedre.

#3) Lys og skygge

Når du har lagt den perfekte foundation, kan du forme dit ansigt med lys og skygge. Contouring og highlighter giver dit ansigt flere dimensioner og fremhæver dine smukke træk. Du kan eksempelvis lægge en smule highlighter under dit øjenbryn og på dit kindben, så lyset reflekteres her. Det giver en super flot glød, og så er det et nemt og hurtigt hack til at gå fra dagsmakeup til et smukt aftenlook.

TIP! Du opnår de flotte, markerede kindben ved at lægge en mørk skygge under selve kindbenene. Har du ikke et decideret contouring produkt, så kan du sagtens bruge en brun øjenskygge (uden glimmer) i en snæver vending, men husk, at de ofte er kraftigere i farven, så brug en lille smule af gangen.

#4) Smukke øjne og læber

Funklende øjne og lækre, velplejede læber er vigtig til festen. Gå gerne all in på enten øjne eller læber (helst ikke begge dele samtidig – det bliver for meget), og giv dit look lidt ekstra glam. En god mascara der giver masser af fylde og volumen er alfa omega, og vælger du at gå med masser af fokus og farve på dine læber, er en mascara til øjnene ofte nok. Er du til mere glitter og glamour, så giv endelig gas med glimmeret på øjenlåget, og vælg i stedet at holde dine læber neutrale.

TIP! For at få glimmer til at blive på øjenlåget, så er det vigtig at bruge en primer under, så du undgår glimmer ned af kinderne også. Hold eventuelt en serviet under øjet når du forsigtigt dupper glipperet på øjenlågen. Afslut med en setting spray.

