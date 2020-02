Verden er stor og forvirrende, og det kan være svært at finde ud af, hvordan man skal begå sig. Mofibo giver BTs læsere eksklusiv 30 dages ubegrænset adgang, så du kan få de bedste råd til livet fra Kirsten Birgit, Jørgen Leth, Mads & Monopolet og Hella Joof.

Har du brug for nogle gode råd til, hvordan satire fungerer og hvorfor? Eller måske et råd omkring, hvor sent man kan tillade sig at melde fra til et bryllup, eller har du bare brug for et hverdagsdrama fra et skildpaddebassin på et haitiansk hotel?

Jamen, så er der faktisk bøger, der passer lige til dine behov. På Mofibo kan du lytte og læse sjove og kloge bøger, der kan give dig svar på nogle af livets helt store, og meget små spørgsmål.



Kirsten Birgit Schiøtz Kretz Hørsholm: Hertil og ikke længere

Stjernejournalisten over dem alle, den prisvindende satiriker og Cavling-aspirerende, Kirsten Birgit Schiøtz Kretz Hørsholm, har skrevet en stærkt humoristisk bog om satirens væsen. Satire er humoren, sparket i røven og vejen til den skjulte sandhed - med hvor går grænsen? Det undersøger Kirsten Birgit for dig i denne bog.

Spørge Jørgen: Jørgen Leth svarer på alt

Jørgen og Zissel spurgte og svarede sig igennem flere sæsoner af det populære 24syv-program “Spørge Jørgen”, hvor forfatter og cykelkommentator, Jørgen Leth svarede på alt omkring sit liv - og alt det udenom. Alle spørgsmål og svar er også udkommet i bogform, hvor du kan høre eller læse Jørgens både kloge og underholdende svar på stort og småt.

Mads & Monopolet : Nogle gange skal man ødelægge den gode stemning

Mads Steffensen og hans monopol har i en årrække svaret på en uendelig række af danskernes mange problemer og dilemmaer, og alle disse svar og dilemmaer er også blevet til en række bøger. Læs eller lyt med i den tredje bog i rækken, når kendte danskere som Hella Joof, Asger Aamund, Sofie Linde og Søren Pind giver gode og mindre gode råd til danskere i tvivl.

Hella Joof: Papmaché-reglen

Filminstruktøren og satirikeren Hella Joof disker i Papmaché-reglen op med hele 25 gode og fornuftige leveregler, som enhver dansker kan få brug for at lære. Alt fra kærlighed til trivielle hverdagsproblemer kommer under kærlig behandling, og bliver alt sammen leveret med den humoristiske kant, vi kender fra Hella Joof.

