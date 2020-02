Du kan hurtigt komme lidt på afveje med dit tøj på kontoret. Her er tre tøj-kiksere, du skal være opmærksom på.

Måske er der en dresscode, der hvor du arbejder og så giver det meste sig selv. Eller måske ikke alligevel; en skjorte kan udformes på mange måder, det samme gælder bukser og sågar dine sokker. Er der ikke en dresscode på din arbejdsplads, så er det jo som udgangspunkt frit spil - eller hvad?

Når du er på arbejde, er du der i professionelt øjemed. Derfor gør du klogt i altid at tænke over, hvilke signaler dit tøj sender - og ikke mindst, hvordan det ser ud.

1. Den åbne skjorte

Her finder du flere faldgruber. Det gælder for både slips og skjorte, at det skal sidde til. Løse slipseknuder eller halvåbne skjorter er enten forbundet med påklædning, der hører sig til sent på aftenen på vej hjem fra festen eller de absurd åbne disko-skjorter fra 70’erne.

2. Pangfarver og iøjnefaldende mønstre

Du vil måske gerne skille dig lidt ud, og vælger derfor en skjorte i tre forskellige farver eller et slips i et uigenkendeligt mønster. Hold dig i stedet til klassiske farver som hvid og blå til skjorterne og grå og mørkeblå til jakkesættet.

De sprælske farver og mønstre kan let virke forstyrrende og til tider lidt uprofessionelt.

3. Tøj der ikke passer til din kropsform

I halvfemserne skulle alt være oversize, Mr. Bean og Benny fra Olsen Banden har notorisk korte bukser, så de ofte iøjnefaldende sokker stikker frem. Uanset hvad, så går det ikke, når du skal på arbejde. Dine bukser skal være tilpas lange, skjorten skal passe til din kropsform og det samme gælder jakken.

Hold dig til det klassiske udtryk eller gå til din lokale forretning og bed om hjælp til at sammensætte det rigtige business-outfit.

At klæde sig efter normerne behøver heller ikke være kedeligt; en charmeklud, en skjorte med et specielt snit eller sko der skiller sig lidt ud kan sagten være vejen frem.

Vi har udvalgt klassiske business-styles, som enhver mand skal have i sin garderobe.

Den klassiske blå blazer fra Hugo Boss

Klassisk blazer fra Hugo Boss Vis mere Klassisk blazer fra Hugo Boss

Du går aldrig fejl med en blazer i et klassisk snit, som både kan bruges ovenpå en pæn skjorte, men også over en hvid t-shirt, hvis det ikke skal være 100% formel.

Slim | Hayes Blazer

DKK 3.500,-

Gratis levering ved køb over DKK 499,- Hurtig levering 1-2 hverdage - Altid 14 dages returret.

Vælg mellem de to klassiske farver sort og blå, og køb den flotte blazer her

Shaping new tomorrow habitbukser

Behagelige og klassiske habitbukser fra Shaping new tomorrow Vis mere Behagelige og klassiske habitbukser fra Shaping new tomorrow

Med de nye Pico Pants Navy Pinstriped får du et par klassiske og tidløse habitbukser, som er designet til den modebevidste mand. Bukserne er yderst behagelige at have på, og du vil med det samme kunne mærke forskellen – materialet består af 96 % Virgin Wool, der er naturligt varme- og kulderegulerende og 4 % Lycra, som giver et fantastisk stræk. Du får altså et par habitbukser med exceptionel holdbarhed, et lækkert udseende og sublim bekvemmelighed.

Bukserne fås i 3 farver (pinstriped) og 4 farver uden nålestriber

899 DKK

Gratis levering, gratis retur og ombytning, 100 dages returret.

Se de forskellige farver og køb habitbukserne her

Den klassiske lyseblå skjorte fra Stenströms

Klassisk lyseblå eller hvid skjorte fra Stenströms Vis mere Klassisk lyseblå eller hvid skjorte fra Stenströms

Når du tager denne skjorte på for første gang, vil du straks kunne mærke kvaliteten af denne skjorte. Der er et utal af kombinationer af outfits med en lyseblå eller klassisk hvid skjorte. Den kan bruges under en blazer eller uden noget over skjorten.

DKK 1.000,-

Gratis levering på køb over 499 kr. levering på 1-2 hverdage.

Se den i de to klassiske farver og køb skjorten her

Hugo Boss Carmello Bælte

Klassisk bælte fra Hugo Boss i sort og brun. Vis mere Klassisk bælte fra Hugo Boss i sort og brun.

Til alle klassiske business-outfits hører et bælte. Her får du et stilrent bælte i aller højeste kvalitet.

DKK 800,-

Gratis levering ved køb over DKK 499,- Hurtig levering 1-2 hverdage - Altid 14 dages returret.

Kan vælges i sort eller brun, som går godt til alle klassiske outfits.

Se bælterne og køb dem her

Den klassiske hvide t-shirt under skjorten fra Calvin Klein

Klassiske business t-shirts i sort og hvid Vis mere Klassiske business t-shirts i sort og hvid

T-shirten kab bæres under skjorten, eller hvis det ikke skal være helt så formel, og du har brug for mere bevægelsesrum, så kan du også udelade skjorten og tage en blazer over t-shirten i stedet for.

Her får du to t-shirt i god kvalitet for 300 kr.

Gratis levering ved køb over DKK 499,- Hurtig levering 1-2 hverdage - Altid 14 dages returret.

Vælg mellem sort og hvid og køb her