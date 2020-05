Når du skal købe nyt badetøj til den kommende sæson, er der tre klare tendenser, som du bør kigge efter for at ramme ned i tiden. For selvom alt er tilladt i øjeblikket, så er der alligevel tre ting, der har vist sig at slå igennem i den kommende sæson.

Det fortæller stylist Liselotte Thygesen, der ejer virksomheden stylechange.dk og har skrevet bogen »Bliv din egen stylist«.

Køb denne badradragt her Vis mere Køb denne badradragt her

»I år ser vi rigtig meget asymmetrisk badetøj, hvor den ene skulder er fri. Samtidig er der sket noget med benskæringen, der tidligere har været meget høj som i 1990’ernes Baywatch. I dag er den noget lavere, ligesom vi så det i 1960’erne,« siger Liselotte Thygesen og forklarer, at moden med den større, højtaljede underdel slår igennem i både bikinier og badedragter.

Køb den asymmetriske badedragt her

Snittet i benudskæringen bliver lidt lavere på sommerens badedragter. Vis mere Snittet i benudskæringen bliver lidt lavere på sommerens badedragter.

Pynt i alle afskygninger

Farvemæssigt er der frit valg, men Liselotte Thygesen ser pastel og militærfarver som minitendenser. Den mest dominerende trend handler dog hverken om farver eller print, men om pynt. Årets bademode er nemlig fuld af blonder, flæser, perler, snører og påsyede detaljer.

Køb badedragt med lav benskæring her

»Vi ser pynt i alle afskygninger i år. Sammen med en fri skulder og forskellige former for benskæring udgør det sommerens største tendenser inden for bademoden,« siger hun og peger på, at det også er værd at tænke over, hvor du holder årets ferie.

Pynt, flæser og anden påsyet udsmykning er en af sommerens badetendenser. Vis mere Pynt, flæser og anden påsyet udsmykning er en af sommerens badetendenser.

»Sommeren herhjemme er aldrig rigtig til at regne med, så jeg vil anbefale at finde et lækkert tørklæde, en sarong og et tykt badehåndklæde til de dage, hvor det kan blive køligt,« siger Liselotte Thygesen.

Køb badedragt med flæser her