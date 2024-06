Det var bestemt ikke en nem start på den nye revykarriere i Tivoli for Lisbeth Dahl sidste år.

Anmelderne var i stor stil utilfredse og kaldte revyen for gammeldags og langsom efter skiftet fra Cirkusrevyen til konkurrenten.

Så det har krævet sin entertainer igen at sætte sig i stolen og bedrive en revy, som man med sidste år i baghovedet kun kunne håbe ramte mere plet.

Og det gjorde den.

Fra første færd var Lisbeth Dahl nærværende på scenen og den første sketch med en aldrende Barbie, der ikke forstod, hvor hendes Ken var blevet af og ellers klagede sin nød over alderens tegn, mens hun starvede rundt på scenen med lange ben i lyserøde plateau-crocs.

Lisbeth Dahl tog et glimrende take på Barbie, der også satte fokus på ironien i, at i en film om kvinders kamp, endte det med at være manden (Ryan Gosling som Ken red.), der endte med nomineringerne for bedste skuespiller. Foto: Foto: PR/Tivolirevyen

Samspillet mellem de fem skuespillere – Lisbeth Dahl, Thomas Eje, Mikkel Hilgart, Rikke Bilde og Rikke Buch Bendtsen – fungerede upåklageligt.

Det virker tydeligt, at der i år har været fokus på at finde talent, der kan finde ud af at være en del af et ensemble i stedet for at køre sit eget show.

En lysende stjerne i årets revy var uden tvivl Thomas Eje.

Den kendte 'Linie 3'-performer gav en helt fantastisk optræden som Donald Trump, der ønskede at flytte til Danmark.

Det var genialt med referencer mellem Amerika og Danmark, mens Thomas Eje havde perfektioneret sine fagter som den tidligere præsident.

Der blev også kørt på de lavthængende 'Linie 3'-frugter, men det fungerede og til fans af den gamle trio, kan jeg godt love, at der bliver nok at grine af.

Den eneste malurt i bægeret bliver de politiske sketch.

Nu har vi efterhånden set og hørt nok jokes med Inger Støjberg, der er færdig med de københavnske saloner, og vi har hørt Lars Løkke blive drillet med 'lille Lars' og hans genopstandelse i dansk politik.

Inger Støjberg-parodien er efterhånden set, og det virker trættende, at man ikke kan finde noget nyt materiale på politikerne. Så hellere lad den blive hjemme. Foto: Foto: PR/Tivolirevyen

En positiv politisk overraskelse blev parodien på Alex Vanopslagh, som denne anmelder på forhånd havde frygtet ville være endnu en omgang skinny jeans, dansenummer og 'Daddy'-referencer.

Det blev det skam også. Men Mikkel Hilgart formåede at holde det friskt, og det vidner om både evner og den tid, der virkede til at være blevet lagt i nummeret.

Hele revyen igennem var der kørt de tunge skyts frem, og Lisbeth Dahl har sammen med resten af holdet valgt aktuelle emner og et par overraskelser til kernepublikummet.

Uden at afsløre for meget kan man i hvert fald se frem til et gensyn med en ellers pensioneret, men meget populær karakter i årets revy.

Glansnummeret blev det sidste, hvor 'Badehotellet' blev taget under kærlig behandling og parodieret som en musical.

Ikke nok med at hele holdet havde formået at ramme de ægte karakterer helt rent, nummeret havde også et begavet svirp til alle de musicals med bare den mindste reference til en film eller tv-serie, der efterhånden præger teatrene.

For har vi egentlig brug for alle dem, blev der spurgt? Måske ikke. Men der er i den grad brug for Tivolirevyen denne sæson.

Du kan opleve Tivolirevyen i Tivoli fra 6. juni til 14. juli.