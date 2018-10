Det ville være så nemt at afskrive TV 2’s nye serie ’Sygeplejeskolen’ som en tam og ligegyldig omgang lægeromans-agtig sæbeopera, men må en serie ikke bare nøjes med at være hyggelig?

Klart. Det er ikke en serie, du får mareridt eller nedbidte negle af.

Du kommer ikke, baseret ud fra første afsnit, til at sidde på kanten af sofaen og grue for, hvordan det mon går med vore helte i næste afsnit, men derfor kan en serie vel have masser af kvaliteter?

Kunne du lide TV 2’s to andre nostalgi-serier ’Badehotellet’ og ’Radio Mercur’, vil du helt sikkert også kunne lide ’Sygeplejeskolen’, der fortsætter stilen med de varme billeder, søde små historier og et persongalleri af sympatiske karakterer.

Morten Hee Andersen.

’Sygeplejeskolens’ store overordnede problematik skæres ud i pap, så vi ikke er tvivl: I starten af 1950’erne var det vanvittigt kontroversielt at lade mænd blive sygeplejersker.

Vi har seriens mandlige hovedperson, en genopstanden August fra ’Herrens veje’, der efter sit selvmord på DR, nu er klar på TV 2 (Charlie og Play, red.) som soldaten Erik, der, uden vi får en videre forklaring, får lyst til at blive sygeplejerske.

27-årige Morten Hee Andersen gør det godt som førsteelsker. Han er rebellen med hjertet på det rette sted, og selvfølgelig kommer han til at score sit kvindelige modstykke, Molly Egelind, der ligeså sympatisk spiller rollen som overklassepigen Anna.

Ligesom i ’Badehotellet’ og ’Radio Mercur’ er det ikke svært at se, hvem der er helte og skurke. Vi har alle de konservative ”gamle” mænd, der synes mandlige sygeplejersker er noget pjat og så alle de ”unge” mere åbensindede, der skal bære Danmark ind i fremtiden.

Hvis man skal være lidt kritisk, bliver det måske lidt for ofte konstateret, at mænd ikke kan være sygeplejersker.

Både Eriks far, skolens mandlige chefer og en mandlig sygepatient ryster konstant på hovedet over mænd i sygeplejeuniformer, men det er måske også meget rart bare at kunne flyde foran fjernsynet uden at skulle bruge så mange hjerneceller.

De fleste karakterer er umiddelbart nemme at regne ud.

Selvfølgelig er hovedpersonerne Erik og Annas roommates deres modsætninger som den forsigtige Susanne (Bille Augusts datter Asta) og den religiøse Bjørn.

Anette Støvelbæk og Jens Jørn Spottag.

Selvfølgelig gentager Anette Støvelbæk rollen som en sippet, konservativ oversygeplejerske, og for at bygge komplet bro til ’Badehotellet’ har vi også stuepigen Edith (Ulla Vejby) med som halvsur tredjeårselev.

Det bliver måske lidt karikeret, men handlingen flyder, og man hygger sig i selskab med ensemblet af kendte skuespillere som Preben Christensen, Jens Jørn Spottag og Benedikte Hansen for blot at nævne et par af de ’voksne’.

Der er optræk til et romantisk trekantsdrama med reservelægen, der prøver at møve sig ind på Molly Egelind, men hvem tror på, at hun ikke vælger Erik?

Så ja, ’Sygeplejeskolen’ virker ikke til at vil revolutionere serie-formatet, men trænger du engang imellem til bare at koble hjernen fra og smile lidt af de romantiske forviklinger på stuegangen, så kan du sagtens se med resten af efteråret.