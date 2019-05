»Jeg har mere lyst til at melde moren til politiet end at anmelde bogen i avisen. Det er rystende læsning.«

Sådan siger journalist og anmelder Mikael Jalving til B.T. Han har anmeldt bogen 'Scener fra hjertet' om Greta Thunberg.

Den nyudgivede bog om den 16-årige svenske klimaaktivist er skrevet af hendes egen mor, Malena Ernman. Mikael Jalving synes, det er en rystende bog og har kun givet den én enkelt stjerne i mandagens udgave af Jyllands-Posten.

Ifølge Mikael Jalving er bogen en historie om »stakkels« Greta Thunberg.

Bogen bliver præsenteret som en 'klimabog', men ud over manglende data og videnskabelige informationer om klimaet, mener Mikael Jalving, at det er en bog om en familie i opløsning.

»Bogen rummer en historie om svigt. På overfladen handler bogen om et sygt samfund, hvor vi drukner i forurening og materialisme, løgn og bedrag. Men moren, som også er forfatteren, er blind over for sine døtres sygdomme,« siger Mikael Jalving.

I bogen fremgår det, at Greta Thunberg tidligere har lidt af depressioner og spiseforstyrrelse, og at hendes nuværende diagnoser er Aspergers syndrom og OCD.

Greta Thunbergs lillesøster, Beata Thunberg, har også fået diagnosticeret ADHD, Aspergers syndrom og OCD.

Greta Thunberg har fået unge over hele verden til at strejke til fordel for klimaet.

Mikael Jalving mener, at moren fokuserer for meget på at gøre Greta Thunberg til en stjerne i stedet for at fokusere på, hvorfor begge hendes døtre er så syge og har en ekstrem trang til at redde verden.

»Det forventer man med næsten to dysfunktionelle døtre, som på en måde finder en identitet i at skulle redde verden i stedet for at håndtere deres eget teenageliv,« siger Mikael Jalving.

Morens karriere som professionel operasanger har resulteret i, at familien har levet et liv på farten uden fast bopæl. Og det mener Mikael Jalving også kan være skyld i døtrenes diagnoser.

»Tænk, hvis Gretas diagnoser handler om, at hun aldrig nogensinde i sin barndom har nået at slå rødder noget sted. De flytter rundt som en gøglerfamilie. Det er på overfladen et meget celebert liv. Men døtrene er som halehæng.«

Journalist Mikael Jalving mener, Greta Thunbergs mor har et ansvar over for sin datter og hendes kamp om klimaet.

Mikael Jalvig mener, at Greta Thunberg er gidsel for sin mors projekt.

»Jeg tænker 'stakkels pige'. Hun vil så gerne være voksen, men har ikke fået lov at være barn. Hendes barndom er væk, og nu skal hun være en slags barnevoksen. Og nu hvor moren ikke er ligeså succesfuld længere, spekulerer jeg på, at hendes karriere er gået i stå, og derfor kidnapper hun sin ældste datter og bruger hendes evner,« siger Mikael Jalvig, som kalder Greta Thunberg for 'superbegavet'.

Mikael Jalvig mener dog stadig, at man, uanset morens agenda og Greta Thunbergs diagnoser, skal sætte pris på, at hun har et mål om at redde den klode, vi alle har tilfælles. Men samtidigt være bevidst om, at hun, ifølge Mikael Jalving, indgår i en form for 'djævlepagt' med sin mor.

»Familien er i dyb krise, og moren har slet ikke forstået det. Bogen skulle ikke have været udgivet, men man skulle i stedet have forsøgt at hjælpe familien. Bogen er et råb om hjælp,« siger Mikael Jalving.