Sara Bro er en sær snegl. Hun er ikke som andre tv-værter. Hun passer ikke rigtigt ind.

Alligevel har tv- branchen altid været vilde med hende og stædigt forsøgt at finde roller til hende. Det var indlysende, at hun med sit modige forhold til stil og enorme kærlighed til blingbling ikke skulle gemmes væk på radioen. Dertil var hun alt for skøn at se på.

Sara er også sjov, men hendes humor er ikke for alle. Hun kan bedst lide den slags humor, som man skal være en del af klubben for at forstå. Den slags humor kan godt få en til at fremstå arrogant, og det gør Sara også en gang imellem.

Sara er i det hele taget ikke mainstream. Hun er ikke en af de der inkluderende og overempatiske tv-værter, som vi kender fra tv-kanalernes primetime-underholdning. Hun er meget mere vanskelig end det.

Da jeg i min egenskab af redaktionschef på TV2 Zulu første gang havde fornøjelsen af at arbejde sammen med Sara, havde hun sagt ja til at være vært for en række modeprogrammer på Zulu sammen med den lige så vidunderlige og usædvanlige Signe Molde.

I den forbindelse havde Sara besluttet sig for, at hun på trods af programmets overordnede tema ikke ville fremstå som én, der vidste noget som helst om mode. Faktisk ville hun ikke snakke om mode overhovedet.

Programmets titel var 'Modepatruljen', så det blev lidt af en udfordring, indtil vi fandt ud af, hvordan vi kunne arbejde rundt om det.

Sandheden var, at Sara vidste meget om mode og stil, men hun har altid insisteret på at fremstå mere uvidende, end hun egentlig er.

På en måde agerer hun som en trodsig teenager, der ikke vil tage ansvar og indordne sig, og den lidt pudsige stil, der kommer ud af det, har gjort hende meget elskelig og er blevet en slags kendemærke.

Men i hendes nye talkshow 'Sara Bro på DR2' - som havde premiere på kanalen i går søndag - virker det, som om hun har besluttet sig for at parre den trodsige og grænsesøgende teenager med den mere modne og begavede Sara, som hun selvfølgelig også er.

Sara bliver meget snart 45 år. Hun er mor til to pragtfulde unger, hun har været gift og skilt to gange, været igennem et hårdt sygdomsforløb og har måttet tage mange svære beslutninger.

Hendes far er i øvrigt min gamle rektor fra Filmskolens dokumentarlinje Arne Bro - det klogeste og mest eksistentielt søgende menneske, jeg har kendt - så der er ingen tvivl om, at Sara selvfølgelig stikker dybere, end hun har villet ud med tidligere.

I går brugte hun sine egne personlige erfaringer med dødsangst i en super vedkommende, men også underholdende snak med Anders Matthesen om døden og dens tabu.

Det var befriende med en vært, der ikke havde travlt med at skilte med sin til lejligheden researchede viden, men i stedet modigt brugte sin personlige erfaring som katalysator for en tabunedbrydende samtale med et spændende menneske.

Jeg håber, hun vil fortsætte med at dykke ned i egen personlige erfaringstaske og hive mere af den slags op. I så fald vil jeg glæde mig til at cromecaste hende op på en større skærm hver uge - så jeg kan få alle detaljerne af hendes 'mode'-outfit med og spændt vente på at se, hvordan hun vil toppe den neongrønne paillet-suit, hun debuterede med i går.